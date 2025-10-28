יום של המתנה להחלטת הריבית אצלנו וגם בארה"ב - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום (27-10) של ערבוביה במדדים וכך הקרנות הראו זאת גם כן: חיוב יומי: בנקים בבלעדיות, חיוב חודשי: מניות בנייה בבלעדיות, וחיוב שנתי: בנקים וקצת ביטוח. לעומת זאת, השלילה מראה ברמה היומית את הדולר, יחד עם ת"א 90 (!) כאשר השלילה החודשית נמצאת עדיין בבנקים והשלילה השנתית בולטת בדולר ובאג"ח שלו.

הבורסה

ארה"ב: שוק המניות האמריקאי פתח שבוע של החלטת ריבית בצורה מדהימה. המדדים עולים שוב מעל האחוז (סנופי - 1.23%) כאשר ה"מופלאות" עולות יותר מכול (MAGS – 2.46%) וכאשר תעודות הסל והחברות המשרתות את עולם הביטקוין (כמו Coinbase) עולות גם בצורה חדה (1.97%) כאשר המטבע הדיגיטאלי עצמו עושה מהלך שלילי צנוע (0.04%-). בכל אופן, העליות האלו מוזנות על ידי שני אירועים: הורדת הריבית הצפויה ביום רביעי והגעה להסכם מכסים עם סין. אפילו הסכם ביניים...

אם שני אלו יתגשמו, נראה המשך לסגמנט נוסף של המהלך השורי מאז התחתית של אפריל. זה יהווה סתירה גסה לכל חוזי השחורות שהתבססו חלקית על העונתיות הקשה של תקופה זו, הסנטימנט החיובי הקיצוני, ותמחור המניות הגבוה מאוד. אבל, אם אחד מהם ייכשל, יש מצב שנראה את השוק מנסה לעכל ואולי לממש חלק מן הרווחים. המשך השבוע יהיה קריטי. בינתיים, יש ליהנות מן התשואות היפות במיוחד שמושגות בשעות וימים אלו... הנה סיום היום:





תל-אביב: המדמנה התקשורתית, סביב העיכובים בהחזרת החטופים החללים והסיכוי לחידוש הלחימה מצד ישראל, מביאים שוב את הספק לגבי העתיד המיידי וחוסר וודאות לבורסה המקומית. וזה מתבטא היטב בפעילות של השוק. אבל, ברקע התנועות היום ראינו בנקים עולים (0.76%) ונדל"ן יורד (0.15%-). האם זהו רמז לגבי מה שהמשקיעים הגדולים חושבים על אפשרות הורדת הריבית על ידי הבנק המרכזי הישראלי?

דהיינו, שאנו נראה בעיניים כלות איך בעולם מקלים על המימון ואצלנו הבנק ממשיך להיות קשוח דווקא בזמן מלחמה? כל זה כאשר הרקע העולמי חוגג: כפי שנכתב לעיל, המדד האמריקאי העיקרי שם בשיא כל הזמנים ובצורה יפה. לכן, אם המגמה החיובית רוצה להמשיך כאן, בנק ישראל חייב להתרצה ולעשות כחברו מעב לים. נראה... המדדים העיקריים היו היום (27-10) סותרים: ת"א 35 (0.15%) מול ת"א 90 (0.39%-) וזה אומר הכול.

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-26-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ימי ראשון הינם ימים של מסחר מקוצר. אבל, 509.6 מיליוני שקלים עבור כל מניות ת"א 35 זה מחזור כללי מינימאלי ממש. מעין "עושים את החובה עלינו...". גם המחזורים של המוסדיים נמצאים דומים לאלו של גופים המחכים על הגדר לתקופה טובה יותר: קניות: 113.8, מכירות: 113.9, => נטו (0.8-). בקיצור, שממה של פעילות, וחבל להרחיב על כך... המניות שנמכרו הכי הרבה היו בינלאומי (6.8-) ודיסקונט א (11.9-) לעומת המניות שנקנו הכי הרבה: טבע (4.4) ופועלים (7.4).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



תמונה: Dreamstime



