Qlik הקימה תשתית ענן מקומי לאנליטיקה מבוססת AI על גבי אזור הענן של AWS בישראל

הפעלת פתרונות האנליטיקה וה-AI של Qlik על גבי אזור הענן של AWS ישראל (תל אביב) תסייע לארגונים להוביל חדשנות מבוססת דאטה ו-AI באופן מאובטח.
המהלך מאפשר לארגונים בישראל לעבד נתונים בתוך גבולות המדינה, לעמוד בדרישות רגולציה ולתמוך במגזרים הזקוקים לריבונות נתונים מלאה ולציות מחמיר.
Qlik, מובילה עולמית באינטגרציית נתונים, איכות נתונים, אנליטיקה ובינה מלאכותית (AI), הכריזה היום על השקת פתרונות האנליטיקה וה-AI שלה על גבי אזור הענן ((Region של אמזון ווב סרוויסס (AWS) בישראל.
המהלך מספק תשתית מקומית לשירותי Qlik Cloud ומאפשר לארגונים להריץ עמסי עבודה של אנליטיקה ו-AI בצורה מאובטחת עם ביצועים גבוהים, שליטה מקומית בנתונים ובהתאמה מלאה לדרישות המגזרים המפוקחים לאבטחה והגנה על פרטיות הנתונים - בהם המגזר הציבורי, הפיננסי, בריאות ותעשיות קריטיות.
הפעלת הענן המקומי של Qlik על גבי אזור הענן של AWS בישראל מאפשר לארגונים להפעיל אנליטיקה ו-AI קרוב יותר יותר למקום שבו הנתונים נוצרים ונצרכים, לשפר את זמני התגובה ולחזק את עמידותם בדרישות רגולציה. ארגוני המגזר הציבורי יוכלו לגשת לפלטפורמה המקומית באמצעות נימבוס (Nimbus), הענן הממשלתי.
באירוע השקת הענן שנערך במשרדי AWS בתל אביב, אמר עמית סיון, מנכ״ל SP Data מקבוצת חילן, המפיצה הראשית של Qlik בישראל: "ארגונים בישראל זקוקים לשליטה מקומית בנתונים, לביצועים גבוהים ולמסלולי ציות ואבטחת מידע ברורים. וזה מה שאנו מציעים היום: ניהול וניתוח נתונים בתוך גבולות המדינה, יחד עם אנליטיקה מתקדמת, AI וכלי חיזוי, אוטומציות וכלי אינטגרציה- הכל בפלטפורמה אחת מקצה לקצה. ארגונים יוכלו מעתה ליהנות מתשתית ענן מקומית, מאובטחת ומהירה – עם מענה מלא לדרישות שוק רגישות".
באמצעות הענן של Qlik לקוחות בישראל יוכלו ליהנות מעיבוד מקומי ושליטה בנתונים לתמיכה בצורכי ריבונות וציות, השהיה נמוכה וביצועים משופרים לעומסי עבודה של אנליטיקה ו-AI, השקעה מתמשכת באקוסיסטם המקומי באמצעות שותפויות ותמיכה ועוד.