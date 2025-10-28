החלטת הריבית בארה"ב נקבעה למחר - אסטרטגיות למשקיעים לתקופה הקרובה

הפדרל ריזרב האמריקאי (Fed) יתכנס ב-29.10.2025, מיקוד הדיון יהיה בסימן של ניהול סיכונים (Risk Management), יש ציפייה להמשך בהקלה מוניטרית אקטיבית, כשהקונצנזוס מצביע על קיצוץ נוסף של רבע נקודת אחוז ( bps25). זאת על רקע האטה משמעותית בשוק העבודה האמריקאי, חרף התכנסות האינפלציה.

ארצות הברית: מיתון בשוק העבודה מאפשר הקלה מונעת

המדיניות המוניטרית האמריקאית נכנסה לשלב של הקלה אקטיבית, כאשר הריבית עומדת על טווח של 4.00%-4.25% לאחר קיצוץ של 25 נקודות בסיס בספטמבר 2025. המיקוד עבר כעת מריסון אינפלציה לניהול נחיתה רכה.

אינפלציה: התמתנות המאפשרת חופש פעולה

נתוני האינפלציה סיפקו את המרווח הנדרש. מדד המחירים לצרכן (CPI) עלה בספטמבר 2025 ל-3.0%, נמוך במעט מהתחזיות המוקדמות (3.1%). אינפלציה "רכה מהצפוי" מאשרת כי המאמץ של ה Fed לרסן את המחירים נושא פרי. תחזית אינפלציית ה PCE (המועדפת על ה Fed) תוקנה כלפי מעלה ל-2.6% לשנת 2026, אך נותרה בטווח המאפשר ל-Fed להתמקד במנדט השני שלו: תעסוקה מלאה.

שוק העבודה: האות המרכזי לקיצוץ

שוק העבודה הוא המשתנה המכריע. הקיצוץ בספטמבר תואר כ"ניהול סיכונים" על רקע סימנים לחולשה מתגברת:

1. שיעור האבטלה הרשמי (U-3) עלה ל-4.3% באוגוסט 2025 (מ 4.2% ביולי), וה Fed צופה כי יגיע ל4.5% עד סוף 2025 .

2. מדד האבטלה הרחב (U-6), הכולל מובטלים מיואשים, עלה ל-8.1% באוגוסט.

3. משך האבטלה הממוצע גדל משמעותית ל-24.5 שבועות באוגוסט 2025. הנתון הגבוה ביותר שנרשם מאז אפריל 2022.

מדדים אלו מאותתים על האטה מבנית המקשה על עובדים למצוא עבודה. ה-Fed מגיב לדינמיקה זו כדי למנוע הידרדרות חדה שתוביל למיתון מלא.

שוק ההון: עקום תשואות חיובי תומך בנחיתה רכה

שוקי ההון מגלמים את הצפי לנחיתה רכה. תשואת האג"ח הממשלתי ל 10 שנים עומדת על 4.00%, ותשואת האג"ח לשנתיים על 3.48%. מרווח התשואה החיובי (0.51%) מעיד כי השוק מתמחר ירידה בריבית לטווח הקצר (כתוצאה מקיצוצי ה-Fed) ללא ציפייה אינפלציונית גבוהה לטווח הארוך.

הפדרל ריזרב עצמו צופה הפחתה נוספת של 50 נקודות בסיס עד סוף 2025.



טבלה 1: אינדיקטורים כלכליים מרכזיים – ארה"ב (אוקטובר 2025)



ה-Fed צפוי לקצץ פעמיים נוספות עד סוף 2025 (bps 50)



מלחמת המכסים בין ארה״ב לסין יצרה טלטלה עמוקה בשוק הסויה העולמי. סין , שהייתה היבואנית הגדולה ביותר של סויה אמריקאית ורכשה עד כ־50% מהיצוא הכולל הטילה מכסים כבדים על הסחורה מארה״ב בתגובה לצעדים אמריקאיים. כתוצאה מכך, היצוא האמריקאי לסין צנח כמעט לאפס בתקופות מסוימות, והחקלאים האמריקאים נותרו עם עודפי סחורה משמעותיים ולחצים חזקים כלפי מטה על המחירים. הירידה בביקוש הסיני גרמה לשיבוש בשרשרת האספקה ולפגיעה קשה ברווחיות המגדלים, בעוד שסין פנתה למקורות חלופיים בעיקר לברזיל וארגנטינה. במקביל, ארה״ב נאלצה להגדיל את התמיכות לחקלאים ולחפש שווקים חדשים, אך הביקוש לא הצליח לפצות על אובדן הלקוח המרכזי. בעקבות ההסכם המסתמן מחירי הסויה קפצו לשיאים חדשים.



גרף מחירי הסויה





גרף DXY INDEX



אסטרטגיות למשקיעים לתקופה הקרובה

א. שוק החוב האמריקאי (US Fixed Income):

הדעה : עדיפות לאג"ח לטווח בינוני עד ארוך (5-10 שנים).

נימוק : עקום התשואות החיובי (0.51%) תומך בעליית מחירים (ירידת תשואות) בטווחים ארוכים יותר, שכן קיצוצי ה Fed בטווח הקצר מגלמים נחיתה רכה מוצלחת.

ב. שוק המניות הגלובלי (Global Equities):

הדעה : העדפה למניות צמיחה (Growth) וסקטור הטכנולוגיה האמריקאי (Nasdaq).

נימוק : סביבת ריבית יורדת מורידה את עלות ההון ומעלה את ערך הזרמי המזומנים העתידיים של חברות הצמיחה. נחיתה רכה בארה"ב, יחד עם נתוני PMI המצביעים על התחלה חזקה לרבעון הרביעי , תומכים בהמשך העליות בסקטורים אלו.

הכל בכפוף להצלחת שיחות הסחר בין ארה"ב לסין ולמפגש המתוכנן ב 30/10/2025 בין הנשיאים (טראמפ וצ'י) במסגרת (ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (APEC דווח בתקשורת כי הושג הסכם מסגרת הכולל עצירת המכסים ומשלוחי מתכות נדירות, וכן התחייבות לרכישת סחורות חקלאיות אמריקאיות מצד סין . על הרקע הזה מחירי הסויה זינקו .הסינים דורשים הקלות בנושא הטכנולוגיה.



מרווחים שוקי הון בע"מ.

קובי אליסוף - מנכ"ל.

יאיר מור – כלכלן ואנליסט.



מסמך זה הוכן על ידי חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ, יתכן כי מטבע הדברים יאפשר והפרטים יהיו חסרים או בלתי מעודכנים. אשר על כן מופנה מסמך זה לגופים מוסדיים מקצועיים כחומר מסייע ואין לקבל על סמך המסמך החלטות השקעה. אין במסמך זה ובכל הכלול בו משום יעוץ או הזמנה לרכוש (ואו למכור) את ני"ע המוזכרים בו .ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים או בצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ לא תהיה אחראית לכל נזק שיגרם , אם יגרם, למאן דהוא כתוצאה מהסתמכות על מסמך זה. חברת א.ב. מרווחים שוקי הון בע"מ מחזיקה עבור לקוחותיה ועבור עצמה, את ני"ע המוזכרים במסמך זה, כולם או חלקם, והיא עשויה למכור הן במגמת קניה והן במגמת מכירה, בכל