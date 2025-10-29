יניב פגוט: ״המגמה השלילית בשוק המקומי נובעת בעיקר מהמתיחות סביב סוגיית החטופים״

יניב פגוט, סמנכ"ל המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, מסכם את יום המסחר: ״יום של ירידות בבורסה בתל אביב. מדד ת"א-125 ירד ב-0.94% וחתם את המסחר בשער הנמוך היומי. הרוב המכריע של הסקטורים סיים את המסחר באדום, ללא שונות גבוהה בין הסקטורים. המדד היחיד שעלה היה מדד ת"א קלינטק, עם עלייה של 1.3%. מחזור המסחר במניות הסתכם בכ-3.1 מיליארד שקל. השקל ממשיך להתחזק קלות מול הדולר והאירו ונסחר ברמות של 3.25 ו-3.79 שקלים, בהתאמה. שוק האג"ח היה יציב, כאשר מדדי תל גוב הציגו נטייה לעליות קלות, ובאג"ח הקונצרניות נרשמה יציבות עם ירידות קלות. בסך הכל, שוק האג"ח היה רגוע יחסית היום. המגמה השלילית בבורסה מנוגדת לאופטימיות שנרשמת בארה"ב, הן אתמול והן בפתיחת המסחר היום.
ניתן להניח שחלק גדול מהמגמה השלילית מקורו בחדשות הנוגעות לחטופים ולחללים. אף משקיע לא רוצה לראות את המלחמה מתחדשת, והציבור כולו מצפה לשובם של כל החטופים הביתה. הדואליות הזו באה לידי ביטוי בעצבנות בשוק המניות. לאחר המהלך המשמעותי בשוק המניות בתל אביב בשבועות האחרונים והכניסה המאסיבית של כסף חדש, המשקיעים נמצאים בעמדת המתנה לחדשות מדיניות חיוביות ולהפחתת ריבית גם בישראל. מבין המניות הבודדות בלטו לחיוב מניית ורידיס שעלתה בכ-8% לאחר עליות חדות גם אתמול, ומניית ארית שעלתה ב-4%. מנגד, מניית דנאל ירדה ב-12%, ומניות פריורטק וקמטק נחלשו בכ-5% כל אחת. ביום חמישי תתקיים הפקיעה החודשית בבורסה בתל אביב, הצפויה להיות מעניינת, ובמהלך חודש נובמבר יתחילו להתפרסם הדוחות הכספיים של החברות בתל אביב, שישפיעו במידה רבה על המגמה בשוק המקומי״.