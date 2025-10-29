קטגורית קרנות גדולות בפוקוס: עד 20% מניות - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום של שבירת הפסקת האש וירידות שערים. לכן, בקרנות נמצא: חיוב יומי בדולר ובאגד מניות, בחלק החודשי נמצא חיוב במניות הבנייה, ובחלק השנתי החיוב מבצבץ מהבנקים ות"א 125.. החלק היורד של הקרנות מתמקד יומית בת"א 90 ות"א 125 כאשר החלק החודשי נמצא עדיין בבנקים בבלעדיות, והחלק השנתי לא זז: דולר ואג"חיו

קטגורית קרנות בפוקוס: אג"ח כללי בארץ – עד 20% מניות

לפניכם הקרנות הגדולות בקטגוריה:

הירוק הכולל נשבר היום עקב הירידות הבינוניות בשוק. אבל, ישנן שתי קרנות מעוכבות עדכון, ולכן, אחת מהן הצליחה להיות המובילה היומית עם 0.22% מול ממוצע טבלה של 0.03%- וממוצע קטגוריה של 0.05%-. העניין הוא שהקרן הזו, אנליסט 20/80, מובילה גם מתחילת החודש (1.36% מול 0.96% ו-1.14%), וגם מתחילת השנה (!) (11.40% מול 9.62% ו-9.55%). לכן נאמר: קרן מצוינת עם הרבה הישגים.

אילים 20/80 מובילה בשאר הטווחים: שנתית (15.55% מול 13.36% ו-13.45%) וגם בשלוש שנים אחורה (34.96% מול 29.40% ו-28.40%). גם זו קרן מצוינת. בסה"כ שתי קרנות נמצאות כיקרות ביותר עם דמי ניהול של 0.95% (פורסט 20/80 ו-ילין לפידות 20/80). הקרן של אילים נשארה הגדולה מכולן עם 2.732 מיליארדי שקלים והמגייסת ביותר הייתה אנליסט עם 77.42% מיליוני שקלים.

הבורסות

ארה"ב: היום הגדול מתקרב: מחר, ביום רביעי ב-20:00 נדע אם הריבית הדולרית תרד בעוד 0.25%. הצפי בהחלט מכוון לכיוון הזה. בינתיים, נתוני המקרו של היום היו חיוביים ותמכו עוד קצת בעליות שערים נחמדות: מחירי הבתים עלו יותר מהצפוי, הייצור באזור ריצ"מנד ירד פחות מהצפוי, ומדד אמון הצרכנים של אוניברסיטת שיקגו הראה 94.6 מול ה-93.4 הצפויים. כל אלו תומכים בתיאוריה שהכלכלה עדיין מתפקדת ושהורדת הריבית בהחלט תעזור ותאפשר מימון סביר לעסקים הנאבקים במציאות הקשה של מימון יקר.

בנוסף, הענן הטראמפי ממשיך לרחף מעל הבורסה. והפעם, עניין המכסים מול סין. כאשר נראה שהעניינים יסתדרו עם אימפריית האמצע, המניות לוקחות את זה ברצינות חיובית למדי. אבל, כאשר ישנו אירוע שמקרר את היחסים בין שתי המעצמות הנלחמות על ההגמוניה הכלכלית בעולם, המניות מתקררות ויורדות. כרגע, התקווה שולטת בתחום הזה והעליות מוכיחות זאת. הנה סיום המסחר:





תל-אביב: אמרנו והזהרנו: כאשר יקרה משהו ביטחוני משמעותי הוא ישתלט על המדדים. לטובה ולרעה. כאשר הסכם 21 הנקודות הגיע לעולם, עם שחרור החטופים כסעיף הראשון בו, הבורסה הביעה את אהבתה לסיכוי הזה לסיים את המלחמה על ידי עליות מופלאות. מאז, השוק היה אופטימי, והמשיך להיות די חיובי וקשוב לנעשה גם בוול-סטריט. היום (28-10) הסיכויים לחידוש הלחימה גברו פלאים אחרי שראש הממשלה הורה להגיב בחוזקה להפרות החמאס.

האם הממשל האמריקאי מעורב? בוודאי. האם המתווכות לא מצליחות לשכנע את החמאס "להתאבד"? גם זה נכון. וכך, האופטימיות התחלפה לה לפסימיות והירידות אצלנו הגיעו. יש לזכור שוול-סטריט עדיין עולה יפה ושיש צפי להורדת הריבית על ידי בנק ישראל אחרי שהפד יעשה זאת מחר (29-10). ובכל זאת, ראיתם: הביטחוני מאפיל על כולם! הנדל"ן היה הניזוק הגדול (1.03%-) כאשר הבנקים ירדו מעט (0.26%-) בסה"כ, המדדים העיקריים סבלו לא רע: ת"א 35 (0.93%-) ות"א 90 (0.97%-).

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-27-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): יום שני (27-10) היה עוד יום של מחזורים אנמיים במיוחד. עבור כל המניות שבמדד העיקרי, ת"א 35, קיבלנו מחזור כללי של 1.448 מיליארדי שקלים בלבד מול ה-1.5-1.7 המצופים מיום מסחר מלא. וזה ממש בעיה. מדוע? כי מחזורים נמוכים אומרים שהמשקיעים חוששים ובגדול. המוסדיים היו ברמה של הנורמה עם 532.8 מיליוני שקלים קניות ו-454.8 מיליונים של מכירות. הנטו: 78.0. וזה חיובי וטוב אבל מאוד נמוך וזה אומר שהמוסדיים לא לוקחים עמדה בשוק. המניות שנמכרו הכי הרבה היו: דיסקונט א (15.6-) ונובה (29.9-) מול המניות שנקנו הכי הרבה: אי סי אל (29.2) וטבע (68.5).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



