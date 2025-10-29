פיתוח כחול-לבן: סולרום מודיעה על הצלחה בניסוי במוצר לייזר חדש לסימון מטרות ארוכות טווח

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום כי ביצעה אמש בהצלחה ניסוי בשיתוף עם כוחות הביטחון הישראליים, לבחינת מוצר חדש וייחודי שפיתחה, המיועד לסימון מטרות ארוכות טווח באמצעות טכנולוגיית הלייזר QCL (לייזרי מפל קוונטי - Quantum Cascade Laser) של החברה ("המוצר החדש"). למיטב ידיעת החברה, מדובר במוצר ראשון מסוגו, אשר אינו קיים כיום בשוק.

לאור השגת יעד הניסוי באופן העונה על הצרכים המבצעיים של כוחות הביטחון והשלמתו המוצלחת, הצדדים מצויים במשא ומתן לקבלת הזמנה ראשונה לייצור המוצר החדש, עם פוטנציאל להזמנות משמעותיות נוספות בהמשך.

כמו כן, במסגרת הניסוי האמור, הציגה החברה בפני כוחות הביטחון מוצר מוגמר חדש נוסף פרי פיתוחה, המיועד ליישום אחר, של סימון עצמי, לגביו היא מצויה נכון להיום במשאים ומתנים עם חברות ביטחוניות.

יובהר, כי אין וודאות כי משאים ומתנים אלו יבשילו לכדי הסכמים מחייבים.

מעבר לאמור לעיל, החברה עומלת על פיתוח מוצרים מוגמרים נוספים כמענה ליישומים שונים אחרים, המבוססים על טכנולוגיית הלייזר מסוג QCL שפותחה על-ידה, לגביהם היא מצויה במגעים לשיתופי פעולה מסחריים עם גופים ביטחוניים בארץ ובחו"ל.

מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "הצלחת הניסוי מהווה ציון דרך אסטרטגי - החשוב והמשמעותי ביותר עבור החברה עד היום בתחום הלייזר QCL - כאשר לראשונה הוכחנו היתכנות מבצעית של מוצר מוגמר שפותח במלואו על ידי החברה, כפתרון ייעודי לדרישות כוחות הביטחון. מדובר במוצר חדשני וראשון מסוגו, המספק יכולות מתקדמות לסימון מטרות ארוכות טווח, יכולות אשר אינן קיימות כיום בשוק. הישג זה מחזק את האמון ביכולותיה ההנדסיות והטכנולוגיות של סולרום בפיתוח וייצור מוצרים מוגמרים מבוססי לייזר QCL, ומקדם אותנו לקראת קבלת הזמנה ראשונה למוצר מגורמים אלה, עם פוטנציאל להזמנות נוספות בהמשך."

"לצד שילוב טכנולוגיית הלייזר שלנו כרכיב במערכות קיימות של לקוחות ביטחוניים, הצלחת הניסוי מבססת את יכולותינו כחברת מוצר מובילה בתחום הלייזר QCL, המספקת פתרונות למגוון יישומים צבאיים. לצד המוצר לסימון מטרות, אנו מקדמים מוצר חדש נוסף שפיתחנו, המיועד לסימון עצמי, וכן מוצרים נוספים הזוכים להתעניינות גוברת בקרב כוחות הביטחון וגופים ביטחוניים אחרים בארץ ובעולם."