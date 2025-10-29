TSG מתחמשת לרכישות: גייסה 103.5 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים

תמורת ההנפקה תתמוך בהאצת תוכנית הרכישות בתחומי הליבה ובשווקים משלימים ובהרחבת היצע הפתרונות והשירותים של החברה
חברת טיאסג'י (TSG), העוסקת בפיתוח של מערכות ומוצרי תוכנה ופתרונות מתקדמים למגזר הביטחוני והאזרחי, מתחמשת במזומנים ונערכת להמשך צמיחה. החברה מודיעה היום כי גייסה כ-103.5 מיליון שקל ממנורה מבטחים, מור בית השקעות, איילון ביטוח ואילים בהנפקה פרטית של מניות וכתבי אופציה.
במסגרת הגיוס, חברת הביטוח מנורה השקיעה כ-74.5 מיליון שקל ותהפוך לבעלת עניין בחברה עם אחזקה משמעותית של כ-8.5% מהון החברה, כאשר מור בית השקעות השקיעה כ-23.3 מיליון שקל באמצעות מור גמל ופנסיה תמורת 2.65% מהון החברה. איילון ביטוח ואילים השתתפו בהנפקה בהיקף של כ-2.8 מיליון שקל כ"א. בסה"כ הנפיקה החברה 318,308 מניות לפי מחיר של 325 שקלים למניה שיהוו כ-11.8% מהון החברה.
כתבי האופציה שהונפקו במסגרת הגיוס הינם במחיר מימוש של 405 שקל, עד ליום 1.10.2027, ובמימוש מלא יכניסו לחברה כ-64.5 מיליון שקל נוספים.
טיאסג'י שהונפקה אשתקד עלתה מתחילת שנת 2025 בכ-120% ונסחרת כיום בשווי חברה של כ-860 מיליון שקל.
כספי ההנפקה יתמכו בהאצת תוכנית הרכישות בתחומי הליבה ובשווקים משלימים, בהרחבת היצע הפתרונות והשירותים שמספקת החברה, ובחיזוק מעמד החברה בשוק המקומי בישראל וכן בשווקים בינלאומיים, בהם פועלת החברה בתחום המערכות והפתרונות הביטחוניים.
אריק קילמן, מנכ"ל טיאסג'י: "גיוס ההון שביצענו שבו לקחו חלק גופים מהמובילים והאיכותיים בשוק המקומי, מהווה לראייתנו הבעת אמון משמעותית בפעילות של טיאסג'י ובאסטרטגיית הצמיחה של החברה. טיאסג'י נמצאת כיום בתנופת התרחבות והשבחה של פעילותה, כאשר תמורת ההנפקה תחזק את האיתנות והגמישות הפיננסית של החברה, ותתמוך בהמשך יישום אסטרטגיה של רכישות ומיזוגים, במקביל להמשך פיתוח של קווי המוצרים הקיימים והעתידיים לשוק הביטחוני והאזרחי".
מוקדם יותר החודש דיווחה החברה על רכישת 100% ממניות חברת א.ש.ד ניהול נכסים תמורת כ-44 מיליון שקל. הרכישה מהווה נדבך מרכזי במהלך אסטרטגי רחב של TSG לחיזוק מעמדה בשוק המוניציפאלי והרחבת סל הפתרונות לרשויות המקומיות ולגופים ציבוריים.
ברבעון השני של 2025 הציגה החברה צמיחה של כ-35% בהכנסות לכ-105 מיליון שקל לצד גידול של כ-47% ברווח לכ-6.4 מיליון שקל.