הצלחה למדיפאואר: הבטיחה גיוס של כ-280 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה ג׳

מדיפאואר, חברת נדל"ן מניב המתמחה ברכישה, ניהול והשבחת מרכזים מסחריים שכונתיים מעוגני סופרמרקטים במזרח ארה"ב, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח (סדרה ג'). החברה גייסה כ- 280 מיליון שקל בשלב המוסדי של ההנפקה, בריבית שנתית של 5.36% ובמח"מ של כ- 4.5 שנים, לאחר שקיבלה ביקושים בהיקף של כ- 556 מיליון שקל - פי 2 מההיקף המבוקש. את ההנפקה הובילו ווליו בייס.
במקביל לגיוס, בספטמבר האחרון, חתמה החברה על עסקת הענק לרכישת פורטפוליו הכולל 16 מרכזים מסחריים פתוחים במדינות פנסילבניה ומרילנד, בהיקף של כ-930 מיליון שקל (כ־276 מיליון דולר). המרכזים, בשטח כולל להשכרה של כ־135 אלף מ"ר, מניבים NOI מייצג של כ-20 מיליון דולר בשנה, מאופיינים בתפוסה של כ-96% ודמי שכירות ממוצעים של כ-13.4 דולר למ"ר לחודש, ומעוגנים על ידי רשתות הסופרמרקטים Giant ו- Aldi. Giant פועלת במסגרת קבוצת הקמעונאות הבינלאומית Ahold Delhaize, המדורגת BBB+ על ידי S&P ו-Moody’s בארה״ב.
לאחר השלמת עסקת הפורטפוליו, למדיפאואר יהיו 34 נכסים מניבים בארה"ב, בשטח להשכרה כולל של כ-330 אלף מ"ר.
רון שטרן, מנכ"ל מדיפאואר:
"אנו שמחים להנפיק סדרת אג"ח חדשה בבורסת תל אביב, תוצאות הגיוס משקפות את אמון המשקיעים באיתנות הפיננסית של מדיפאואר ובאסטרטגיית הצמיחה שלה. בימים אלה עובדת החברה על השלמת רכישת פורטפוליו של 16 נכסים בארצות הברית, אשר יגדיל את היקף הפעילות ויתרום לחיזוק תזרימי המזומנים ולמיצוב מעמדה של החברה כגורם דומיננטי בתחום המרכזים המסחריים בצפון-מזרח ארה״ב".