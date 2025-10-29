המדד החודשי לפעילות המשק עלה בחודש ספטמבר ב-1.8%

המדד החודשי לפעילות המשק עלה בחודש ספטמבר בשיעור של 1.8 אחוזים (איור 1). המדד הרגיל משקף את אומדן הצמיחה החודשית הממוצעת בשלושת החודשים יולי עד ספטמבר, שכולל בתוכו – בחודש יולי - את ההתאוששות לאחר מבצע "עם כלביא". אולם, בהסתכלות רחבה יותר על הצמיחה הממוצעת במהלך ארבעה חודשים, באופן שמנטרל את השפעת התנודתיות הנובעת ממבצע "עם כלביא", המדד עלה בספטמבר ב-0.2 אחוז בלבד, מתחת למגמה ארוכת טווח (כ-0.3). המדד הרגיל הושפע לטובה מהעליות בנתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ובנתוני יבוא ויצוא הסחורות לחודשיים יולי וספטמבר, בנתוני פדיון המסחר והייצור התעשייתי לחודש יולי ובנתוני שוק העבודה לחודשים יולי-ספטמבר. מנגד, נתוני מדד מנהלי הרכש של ארה"ב לחודשים יולי-אוגוסט ונתון צריכת הבנזין השפיעו לרעה על המדד (לוחות 1 ו-2).
המדד לחודשים האחרונים עודכן כלפי מעלה ברקע התנודתיות החריגה שאפיינה את תקופת הייחוס שלו והשלמת הנתונים שלא היו מלאים מקודם.
איור 1 מציג את נתוני המדד בשנתיים האחרונות, לוח 1 מציג את תרומת רכיבי המדד לאומדן הכולל והעדכונים לאחור במדד, ולוח 2 מציג את אחוז השינוי החודשי ברכיבי המדד.