תיק אישי
כספיות
פיקדונות
מחקות
עוקבות
כשרות
גידור בנאמנות
דרוג קרנות
הרכבי קרנות
אחזקות
מנהלים
גיוסים ופדיונות
מחזורי מוסדיים
חיסכון לכל ילד
גמל להשקעה
תיק אישי|כספיות|פיקדונות|מחקות|עוקבות|כשרות|גידור בנאמנות|דרוג קרנות|הרכבי קרנות|אחזקות|מנהלים|גיוסים ופדיונות|מחזורי מוסדיים|חיסכון לכל ילד|גמל להשקעה

המדד החודשי לפעילות המשק עלה בחודש ספטמבר ב-1.8%

 

 
המדד החודשי לפעילות המשק עלה / תמונה: Dreamstimeהמדד החודשי לפעילות המשק עלה / תמונה: Dreamstime
 
בנק ישראל
LinkedinFacebookTwitter Whatsapp
29/10/2025

המדד החודשי לפעילות המשק  עלה בחודש ספטמבר בשיעור של 1.8 אחוזים (איור 1). המדד הרגיל משקף את אומדן הצמיחה החודשית הממוצעת בשלושת החודשים יולי עד ספטמבר, שכולל בתוכו – בחודש יולי - את ההתאוששות לאחר מבצע "עם כלביא". אולם, בהסתכלות רחבה יותר על הצמיחה הממוצעת במהלך ארבעה חודשים, באופן שמנטרל את השפעת התנודתיות הנובעת ממבצע "עם כלביא", המדד עלה בספטמבר ב-0.2 אחוז בלבד, מתחת למגמה ארוכת טווח (כ-0.3).  המדד הרגיל הושפע לטובה מהעליות בנתוני הרכישות בכרטיסי אשראי ובנתוני יבוא ויצוא הסחורות לחודשיים יולי וספטמבר, בנתוני פדיון המסחר והייצור התעשייתי לחודש יולי ובנתוני שוק העבודה לחודשים יולי-ספטמבר.  מנגד, נתוני מדד מנהלי הרכש של ארה"ב לחודשים יולי-אוגוסט ונתון צריכת הבנזין השפיעו לרעה על המדד (לוחות 1 ו-2). 

המדד לחודשים האחרונים עודכן כלפי מעלה ברקע התנודתיות החריגה שאפיינה את תקופת הייחוס שלו והשלמת הנתונים שלא היו מלאים מקודם. 

איור 1 מציג את נתוני המדד בשנתיים האחרונות, לוח 1 מציג את תרומת רכיבי המדד לאומדן הכולל והעדכונים לאחור במדד, ולוח 2 מציג את אחוז השינוי החודשי ברכיבי המדד.
 

x