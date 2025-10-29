"תור זהב" ביחסי יפן-ארה"ב: תוכניות השקעה אסטרטגיות אל מול התחזקות הין וירידת אג"ח

שווקים ומניות

יפן: תוכניות השקעה חדשות בעיצומו של "תור זהב" ביחסי יפן-ארה"ב

לואי צ’ואה, אנליסט מניות אסיה, יוליוס בר

בעקבות פגישתם של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ וראש ממשלת יפן סנה טאקאיצ’י, הכריזו שתי המדינות כי יפעלו לקידום "תור זהב חדש" ביחסים ביניהן. משרד הכלכלה, המסחר והתעשייה של יפן פרסם גיליון מידע המפרט תוכניות השקעה יפניות בארה"ב, בתחומים אסטרטגיים כגון אנרגיה, תשתיות בינה מלאכותית ומינרלים קריטיים – כחלק מהסכם השקעות אסטרטגיות בהיקף של 550 מיליארד דולר שהוכרז מוקדם יותר השנה.

לדברי יוליוס בר, תוכניות הביטחון וההשקעה והסכמי ההבנות שנחתמו בין שתי המדינות תואמים את סדרי העדיפויות הפנימיים של טאקאיצ’י, במיוחד בתחומים הקשורים לביטחון כלכלי ולהגנה – שצפויים להמשיך ליהנות מתמיכה ממשלתית.

טראמפ בירך את טאקאיצ’י וציין כי "כל דבר שיפן תזדקק לו – נעמוד לצידה". בנוסף לגיליון ההשקעות, נחתמו הסכמי הבנות (MOU) בתחומי הבינה המלאכותית, טכנולוגיות קוונטיות, ביוטכנולוגיה, אנרגיית היתוך וחלל. לפי דיווח של Nikkei Asia, המדינות גם הסכימו להרחיב את יכולת ייצור הספינות ולהשקיע בתחום זה בארה"ב, לנוכח שיקולי ביטחון כלכלי.

יציבות היחסים החיצוניים עם ארה"ב עשויה לאפשר לראש הממשלה היפנית להתמקד מחדש בעניינים פנימיים, ובפרט בקידום תקציב משלים שצפוי לעלות לדיון במושב חריג של הדיאט (הפרלמנט) עוד השנה. הדיונים על נאום המדיניות של טאקאיצ’י, שנישא ביום שישי האחרון, יחלו ב־4 בנובמבר וצפויים לשמש מדד למידת התמיכה בממשלת הקואליציה הצרה של המפלגה הליברלית-דמוקרטית ומפלגת אישין.





שוק האג"ח

יפן: הין מתחזק ואיגרות החוב הממשלתיות נחלשות בעקבות הערות שר האוצר האמריקאי

מגדלין טאו, אנליסטית אג"ח אסיה, יוליוס בר

הין היפני המשיך להתחזק מעל לרמה של 152 ין לדולר השבוע – רמה שאינה נוחה לארה"ב או ליפן, בשל קצב ההיחלשות החריג שנרשם לאחרונה. הצהרותיו של שר האוצר האמריקאי סקוט בֶּסֶנְט, בנוגע למרחב המדיניות של הבנק המרכזי של יפן (BoJ) ולתנודתיות החריגה בשער החליפין, הובילו לגל רכישות של ין.

לבנק המרכזי של יפן יש סיבות רבות לרסן את היחלשות המטבע, לנוכח סיכוני האינפלציה המתרחבים. בהינתן גם היכולת המוגבלת של טאקאיצ’י לקדם תוכנית תמריצים גדולה, ביוליוס בר מעריכים כי צמד המטבעות דולר/ין הגיע לשיאו בטווח הקצר.

במהלך ביקורו של טראמפ בטוקיו, נבנתה מערכת יחסים הדוקה בינו לבין טאקאיצ’י, שהתחייבה להגביר את הוצאות הביטחון של יפן ולחזק את שיתוף הפעולה הצבאי עם ארה"ב. שתי המדינות חתמו על הסכם ליישום הסכמי סחר שהושגו בתקופת ראש הממשלה הקודם, שיגרו אישיבה, הכולל התחייבות יפנית להשקעות אסטרטגיות בהיקף של 550 מיליארד דולר עד ינואר 2029.

ברקע לכך, הערותיו של בֶּסֶנְט – כי יש לאפשר לבנק המרכזי של יפן גמישות במאבקו באינפלציה – הביאו לירידה בצמד דולר/ין לרמה של 151.54, ולירידות קלות בחוזים על אג"ח ממשלתיות יפניות (JGB). הסוחרים פירשו את דבריו כסימן לכך שהבנק המרכזי עשוי לחדש את העלאות הריבית, לאחר עיכוב ממושך. אף על פי כן, השוק מגלם הסתברות של כ־13.6% בלבד להעלאת ריבית בטווח הקרוב.

במקביל, מחירי השירותים ביפן עלו ב־3% בספטמבר לעומת השנה הקודמת – החודש ה־55 ברציפות של עלייה. הבנק המרכזי צפוי לשמור על האפשרות להעלאת ריבית פתוחה, כל עוד חולשת המטבע ממשיכה להזין סיכוני אינפלציה. עם זאת, לא סביר שהערותיו של בֶּסֶנְט ישפיעו ישירות על החלטת הריבית הצפויה בהמשך השבוע.