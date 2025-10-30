"השוק נמצא ברמת סיכון גבוהה - אין מקום לטעויות"

בהרצאה שנערכה לפני למעלה ממאה משקיעים, חשף גיא הראל, אנליסט בקרן הגידור Valley של יזם שוק ההון גיא נתן, תמונה מדאיגה של השווקים הפיננסיים העולמיים, לצד המלצות קונקרטיות כיצד לנווט בשוק היקר ביותר מזה עשרות שנים.

זה שוק המניות הכי יקר מזה שלושים שנה

"אנחנו נמצאים ברמות תמחור במכפילים מאוד מאוד גבוהים," הזהיר הראל בפתח דבריו. על פי הנתונים שהוא הציג, מכפיל הרווח העתידי של מדד S&P 500 עומד כיום על כמעט 23, לעומת ממוצע של 17 בלבד ב-30 השנים האחרונות. "מכפיל גבוה מייצג פרמיה גבוהה - משקיעים מוכנים לשלם היום יקר," הסביר.

התמונה החריפה עוד יותר כאשר מסתכלים על מכפיל הרווח ההיסטורי (12 חודשים אחורה), שכבר עובר את 30, כאשר הממוצע ההיסטורי עומד על 22 בלבד.

"שוק יקר לא אומר שוק שחייב לרדת ושוק שחייב לתקן," הבהיר הראל, "זה אומר ששוק שנמצא ברמת סיכון גבוהה יותר, וזה אומר שהמקום לטעות כמעט ולא קיים. כל דבר הכי קטן שאתם שמים לב שקורה פתאום בשוק, בין אם זה ידיעה הכי קטנה של מתחים עם טראמפ - ארבעה אחוזים למטה נאסד"ק. פתאום איזה Non farm Payrolls (דוח משרות) שיוצא לו טוב - מדד נאסד"ק יורד ב-2%."

בועת AI או מהפכה אמיתית? הדיון שמטריד את וול סטריט

את אחת השאלות הבוערות ביותר בשווקים - האם אנחנו בבועת AI - ניתח הראל בפירוט. הנתונים שהוא הציג מעורבים: מחד, 40% מהתמ"ג האמריקאי ברבעון האחרון קשור ל-AI, ההשקעות בתחום מתקרבות לטריליון דולר בשנה, והחברות הגדולות מכניסות מיליארדי דולרים לתשתיות.

מאידך, המציאות מורכבת יותר: "54% ממנהלי הקרנות בסקר של בנק אוף אמריקה אומרים שלדעתם אנחנו כבר נמצאים היום בבועה," חשף הראל, "אך מנגד הם עדיין מחזיקים בשיעור מזומן הכי נמוך כמעט שהיה בעשרות שנים האחרונות של 3.8% בלבד. אז מעשים לחוד ודיבורים לחוד."

הסכנה המרכזית: תלות ב-OpenAI

אחד הדברים המדאיגים ביותר שהראל הצביע עליו הוא התלות העצומה של השוק בחברה אחת - OpenAI, שאינה אפילו חברה ציבורית. "החברה מכניסה סך הכל פחות או יותר 15 מיליארד דולר בשנה, שורפת ארגזים של כסף - רק בשנה האחרונה היא שרפה 2.5 מיליארד דולר במזומן, שהאפסייד הפוטנציאלי שלה הוא באזור ה-8.5 מיליארד דולר," הסביר. "ההשקעות הכוללות שתלויות בה - 300 מיליארד דולר באורקל, 100 באנבידיה, 100 ב-AMD, 250 במיקרוסופט ובאז'ור, ברודקום ועוד - הופכים את זה למשהו שהוא לא נתפס."

איך לנהל פוזיציה במניה שעלתה במאות אחוזים?

אחד החלקים המעשיים והרלוונטיים ביותר בהרצאה עסק בשאלה שמטרידה משקיעים רבים: איך לנהל פוזיציה במניה שעלתה מאות אחוזים?

הראל ערך מחקר מקיף על מניות שעשו תנועת גל ראשון עם תשואות של מאות אחוזים. הממצאים: "במוצע, אותן המניות תיקנו 54 אחוזים לאחר תנועת הגל הראשון. לקח להם להגיע מה-low ל-high באזור ה-180 ימים ולאחר תשואה ממוצעת של 640 אחוזים, הן ירדו 54 אחוזים."

האסטרטגיה המנצחת

הראל הציג חישוב מפורט: במניה שעלתה מ-15 דולר ל-60 דולר (300% תשואה), משקיע שהחזיק את כל הדרך הרוויח 300%. אך משקיע שמימש שליש מהפוזיציה ב-45 דולר (200% תשואה) וקנה בחזרה בשלוש פעימות לאחר תיקונים של 20% ו-15% - הרוויח 360%.

"אל תישארו אף פעם שאננים, תדעו להגיב, תדעו רגע שנייה בעצם איך אתם רוצים לפעול ותנהלו את האסטרטגיה מראש," הדגיש. "הטעות של רוב המשקיעים שהם תמיד נותנים לפוזיציה לנהל אותם ולא הם מנהלים אותה."

זהירות עם אופטימיות

"אנחנו חווים תקופה שבה כל השוק בטירוף, האקסטזה של risk-on - לקחת סיכון, להשקיף במניות אפילו בלי הכנסות, בלי רווחים," סיכם הראל. "מי שלא מוכן לקחת את הסיכון ואת התנודתיות הזאת, שיכיר את זה עכשיו - לפני שהשוק מתישהו יתקן."

העצה המרכזית שלו למשקיעים: "תמיד תחשבו ותנסו להגיב לפני שאותו אירוע פוגש אתכם. תדעו להגיב, תדעו לנהל את האסטרטגיה מראש, ועדיף לניהול רווחים ולא להיות גרידים, במקום לקבל תיקונים."

גיא הראל משמש כאנליסט בכיר בקרן הגידור Valley."