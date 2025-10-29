נגיד ה-FED הוריד את הריבית ב-0.25% - מאיים - אין ודאות בהמשך הורדת הריבית

הודעת הריבית הפעם היתה צפויה, לא הזיזה את השווקים באופן משמעותי. ההערכות היו על הורדת ריבית של 0.25%, וכך אכן היה.

נקודה מעניינת היא העובדה שהודעת הריבית היו שני חברי ועדה חולקים על ההחלטה הכללית - חבר וועדה אחת רצה להוריד את הריבית ב-0.5%, חבר וועדה נוסף התנגד וביקש להשאיר את הריבית כל כנה. בעוד שהעובדה שיש חבר ועדת השווקים הפתוחים שמעוניין בהורדת ריבית גבוהה יותר, המחלוקת של חבר הפד הנוסף, לא היתה צפויה כלל.

ההודעה הזו בעייתית מבחינת מנהיגותו של פאוול על חברי וועדת השווקים הפתוחים.

המשקיעים מן הסתם מחכים.

סיקור מסיבת העיתונאים של ג'רום פאוול

פאוול אומר שהמשך הודעות הריבית בדצמבר לא וודאיות, וישנה מחלוקת משמעותית לגבי הנתיב בהמשך. הפד לא נמצא בדרך קבועה מראש.

מסיבת העיתונאים קיבלה פנייה משמעותית. פאוול אף פעם לא מתחייב שהריבית תרד בהודעה הבאה, אבל הפעם המחלוקת לגבי המשך הריבית משמעותי. פאוול בעצמו ציין זאת, ואמר שהוא אף פעם לא מבטיח ואומר מה שהוא יעשה, אבל הוא מוסיף הפעם שיש מחלוקת משמעותית יותר, מאשר בדרך כלל.

פאוול הוסיף שלחצים כלפי מטה של שוק העבודה מתונים, ולא מהווים סיכון. הוא אמר שעד הודעת הריבית הבאה הפד יקבל לא מעט נתונים, כולל ספר הבז'. אם רמת אי הוודאות תהיה גבוהה, זה יהיה אינדיקציה להשאיר את הריבית על כנה.

פאוול נשאל האם היעדר נתונים יהיה אחד הגורמים שישפיע על הפד שלא להוריד ריבית. בתגובה אמר פאוול, שאין לפד בעיה משמעותית של נתונים. אמנם אין נתוני CPI ו-PPI, אבל יש נתוני PCE (שמתפרסמים על ידי סוכנות פרטית), גם מבחינת נתוני תעסוקה יש את נתוני ה-ADP (גם היא סוכנות פרטית), לכן השבתת הממשל לא תהיה הגורם שיביא לדחיית הורדת הריבית. מה שעשוי לגרום דחיה בהמשך הורדות הריבית הוא, מן הסתם ראייה של חברי הוועדה, והערכות הסיכון שלהם. פאוול מכוון למחלוקת שהתגלעה במהלך הודעת הריבית הנוכחית, ואמר שאם המחלוקת תמשיך, יתכן והוועדה תעדיף להמתין, הודעה אחת, כדי לקבל וודאות גבוהה יותר.

מבקר את מדיניות הממשל - הגירה, והשבתה

פאוול אמר שאחד הגורמים שמביאים לחולשה בשוק העבודה הוא מדיניות ההגירה של טראמפ. בנוסף אמר פאוול שהצמיחה בתצר מאטה, וההשבתה פגעה אף יותר בצמיחה.

ניתוח - נקודות שעולות מהודעת הריבית

(1) הורדת ריבית בדצמבר

פאוול בעצם הוריד את הורדת הריבית בדצמבר מהשולחן. הוא היה נחרץ עד כמה שאפשר, בתיאור התרחישים, ותיאר שורה של תרחישים שלפיהם תהיה נטיה להשאיר את הריבית על כנה. הוא לא סגר את הדלת לגמרי, אבל הוא הציג נחישות עד כמה שניתן, בהתאם למסרים שהוא בדרך כלל מעביר.

(2) המנהיגות של פאוול והנגיד הבא

הודעת הריבית הנוכחית, יחד עם העובדה שפאוול עוזב את ה-FED בעוד כחצי שנה, שמה את המנהיגות של פאוול על השולחן. פאוול כנראה מאבד אחיזה בוועדת השווקים הפתוחים, ה-Federal Open Market Committee. העובדה שיש שני קולות חולקים על פאוול, אחד כלפי מעלה, ואחד כלפי מטה, מראה שנציגי וועדת השווקים הפתוחים מתחילים להסתכל ליום שאחרי פאוול, ומתחילים לאותת על מועמדות אפשרית שלהם לתפקיד נגיד הפד. בעיקר הנציג שהצביע על הורדת ריבית גבוהה יותר של 0.5%. אבל, היות והנשיא לא ממנה ישירות את הנגיד עצמו, ושהמינוי דורש אישור של וועדת הבנקאות של הסנט, לא מן הנמנע שאחר מחברי וועדת השווקים הפתוחים מכוון לקולות הניציים בוועדה הזו, ולקולות השמרניים יותר.

אם לוקחים את ההקשר הכללי, ואת העובדה שיש חשש לעצמאות ה-FED מצד לא מעט חברי קונגרס, כולל רפובליקנים, הרי שחבר וועדת הפד בעצם משחק כאן פוליטיקה מתוחכמת, ומנסה לבדל עצמו מהעדר, לכיוון השמרני, ניצי, יותר.

(3) ימשיך לשחק פוליטיקה עד הרגע האחרון

המאבק של הנשיא בפאוול משפיע, והניסוחים העדינים של פאוול, לא מסתירים את העובדה שפאוול מבקר את מדיניות טראמפ. מה שאומר שפאוול יישאר להישאר עד הרגע האחרון בעמדה לעומתית מול הנשיא. האמירה לגבי דצמבר, יתכן ואף מזמינה עוד אמירות של טראמפ, ואולי פאוול מכוון לזה.