עליות בצל הורדת הריבית בארה"ב ובתקווה לכזו אצלנו - סקירת בורסות יומית

קרנות הנאמנות המקומיות

יום רביעי נהדר של עליות חזקות. שוק הקרנות לא נשאר אדיש ומתאים עצמו בהתאם: חיוב יומי: ת"א 35 ות"א 125 כאשר בחיוב החודשי נמצא ת"א 90 ומניות הבנייה. בחלק השנתי אין שינוי: בנקים ות"א 125. בצד השלילה אנו מוצאים את הדולר וקרן של אג"ח לא מדורג בחלק היומי כאשר החלק החודשי עדיין מציג את הבנקים בבלעדיות. שנתית, הדולר והאג"ח שלו ממשיכים לככב.

הבורסה

ארה"ב: האם היה משהו רע היום בארה"ב כדי שהמדד העיקרי יהיה 0% ושה-VIX יעלה דווקא? ממש לא. בחזית המקרו נציין ירידה גדולה יותר מהצפוי במלאי הנפט כך שזה סימן לפעילות כלכלית מורחבת. וגם, הורדה הריבית ב-0.25%, כצפוי. אבל, כאשר החל פאוול לדבר, המדדים קרסו תוך יומית ולקח להם את כל שאר זמן המסחר כדי לחזור לנקודת ה-0. מה קרה?

זו דוגמה מובהקת של Buy the rumor and sell the news. עד כדי כך שרק מדד הנסדק הצליח להישאר מעל המים. ההורדה הזו הייתה מאוד צפויה וכבר מוכלת בתמחורים של המניות. וכך, כאשר באו לממש את האחזקה אחרי הבשורה הטובה, המחיר פשוט נפל כמו אבן. אגב, זה יכול היה להיות הרבה יותר גרוע מאשר לחזור לנקודת ה-breakeven היומי. גם בחזית המכסים שמענו לחשים האומרים שהסכם מול סין קרב כך שהשוק החליט לתת אמון נוסף ביכולת הממשל להתקדם. אחרי המסחר גוגול עולה ומטא יורדת. סיום היום היה כזה:





תל-אביב: אחרי יום (28-10) של ירידות די כואבות של כמעט אחוז במדדים העיקריים, שוק המניות הישראלי החליט להסתכל על חצי הכוס המלאה. העימות בעזה ממשיך להיות תחת שליטה למרות שהמתח גובר. שוק המניות האמריקאי בשיאי כל הזמנים כאשר הפד החליט להוריד היום (29-10) את הריבית ב-0.25%. מעשה זה, שהינו חיובי ויהווה גושפנקא להמשך המגמה הטובה בחו"ל, לוחצת על הבנק המרכזי הישראלי לעשות משהו דומה. עד כה, בנק ישראל התנער מכל הלחצים והחליט להישאר עם ריבית ריאלית של 2% שלמים (!).

האם הגיע הרגע לעשות מעשה? אנחנו חושבים שכן אבל לא ניתן לדעת עד הסוף איך הראש של קובעי המדיניות עובד... השוק החליט לנחש שזה יקרה בקרוב! בנוסף לעניינים האלו של אינפלציה נמוכה וירידה בריביות אנו שומעים על הגעה אפשרית להסכם עם סין. תאמרו: שמענו על כך פעמים רבות ובסוף זה לא הסתייע. אולי הפעם זה כן יקרה? השוק חושב כך בחו"ל, ובהשלכה גם השוק הישראלי. סיום המסחר מצא את המדדים כך: ת"א 35 (1.68%) ות"א 90 (1.17%) כאשר הטכנולוגיה בלטה לחיוב (2.79%).

פעילות המוסדיים בת"א 35

עבור ה-28-10-2025 (כל הכמויות במיליוני שקלים): ביום שלישי (28-10) ראינו משהו שונה במקצת מן הימים האחרונים: אמנם, המחזור הכללי היה נמוך עם 1.503 מיליארדי שקלים בלבד עבור כל מניות ת"א 35 אבל המוסדיים היו החלק המעניין בתמונה: קניות: 544.6, מכירות: 358.3 => נטו: 186.3 מיליוני שקלים. כזה הפרש חיובי לא ראינו המון זמן. במיוחד בימים אנמיים. וזה כנראה סימן שהם רואים משהו בעתיד הקצר שאנחנו לא רואים עדיין... למרות ענני המלחמה שמתעוררים. בכל אופן, המניות שנמכרו הכי הרבה היו: דיסקונט א (6.2-), נובה (51.5-) כאשר המניות שנקנו הכי הרבה היו הפניקס (31.6) טבע (67.1).

סיכום קרנות הנאמנות המקומיות

סיכום קצר של מה שקרה בבורסה



