הבעת אמון בהכשרת הישוב מצד שורה של גופים מוסדיים מובילים

במסגרת ההנפקה הפרטית, החברה תרחיב את סדרת אג"ח 26 ותעניק למשקיעים אופציות לא סחירות לרכישת מניות רגילות לתקופה של שנה וחצי; מחיר המימוש של האופציות נקבע ל-50 שקל למניה, גבוה בכ-33% ממחיר המניה ערב אישור ההנפקה
הכשרת הישוב מקבוצת נמרודי בניהולו של עופר נמרודי, מעדכנת כי אתמול (ד') דירקטוריון החברה אישר הנפקה פרטית בעקבות קבלת התחייבויות מגופים מוסדיים מובילים בשוק ההון. במסגרת ההנפקה, ולאחר שיתקבלו האישורים הנדרשים מן הבורסה וחברת הדירוג, החברה תשלים גיוס מיידי של כ-100 מיליון שקל ברוטו באמצעות הרחבת אג"ח (סדרה 26) וצפויה לה תמורה עתידית נוספת כ-67 מיליון שקל ברוטו שתחזק את הון החברה, ככל שהמשקיעים יממשו את האופציות שיוענקו להם במסגרת ההנפקה, למניות החברה.
בהנפקה ישתתפו גופים מקבוצת הפניקס, שהינה בעלת עניין בחברה עם החזקה של כ-8.1% מהון החברה, וגופים מבתי ההשקעות מור ומיטב. במידה וכל האופציות ימומשו למניות, מדובר בגיוס סכום נוסף של כ-67 מיליון שקל, והמניות הנוספות תהוונה כ-3.2% מהון החברה לאחר המימוש. האופציות ניתנות למימוש לתקופה של כשנה וחצי ממועד הנפקתן, בתמורה למחיר המימוש של 50 שקל, הגבוה בכ-33% ממחיר המניה ערב אישור ההנפקה.
אגרות החוב סדרה 26 מדורגות על-ידי מעלות בדירוג (-A) ונסחרות בתשואה של כ-3.1% צמוד מדד במח"מ כ-3.9 שנים, ללא בטחונות.
עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת הישוב: "לראשונה אנחנו כוללים במסגרת גיוס אג"ח, חבילת אופציות הניתנות למימוש למניות החברה, ובכך מייצרים למשקיעים פוטנציאל ליהנות גם מהבשלת מהלכי הצמיחה המוצלחים של החברה. השתתפות גופים מהשורה הראשונה בשוק ההון, הינה בבחינת הבעת אמון חשובה. החברה נמצאת בעיצומו של פיתוח עסקי משמעותי עם המשך אכלוס מגדל נמרודי ושבעת הכוכבים באילת, התקדמות בבניית המדיקל סנטר, צמיחה יוצאת דופן ב-MLP, קפיצת מדרגה בהכשרת הישוב התחדשות עירונית, והתקדמות עם שדרוג והשבחה בקניון שבעת הכוכבים בהרצליה, שנמצא בתפוסה מלאה. נמשיך לפעול להמשך הצמיחה של החברה ויצירת ערך למשקיעים".