שינוי ארגוני נוסף במגדל ביטוח ופיננסים - 7 מינויים חדשים

מגדל ביטוח ופיננסים ממשיכה ביישום תוכניתה האסטרטגית ומודיעה על שינוי ארגוני נוסף שמתמקד בחטיבה המאוחדת המורכבת מחטיבת חיסכון ארוך טווח פיננסים ובריאות וחטיבת לקוחות וערוצי הפצה, תחת ניהולו של ירון שמאי, המשנה למנכ"ל.

שם החטיבה המאוחדת: חא"ט, פיננסים ובריאות. השינוי, הכולל מעבר למודל ניהול ורטיקלי, נועד לחזק את פעילויות הליבה של החברה ולהאיץ צמיחה רווחית על ידי יצירת אחריות עסקית מלאה לכל קו עסקים.

שינוי זה הוא נדבך נוסף ביישום התוכנית האסטרטגית של מגדל, עליה הכריזה החברה לפני כשנה וחצי. הוא מהווה התאמה לאתגרים העומדים בפני החברה, תוך מיקוד בשיפור האפקטיביות ויצירת אחריות מקצה לקצה של מנהל אחד לכל קו עסקים, לרבות מכירות, חיתום ורווחיות. המודל הוורטיקלי החדש מבטיח תלות מינימלית בין התחומים השונים.

השינויים העיקריים במבנה הארגוני של חטיבת חא"ט, פיננסים ובריאות כוללים פיצול של קווי המוצרים באמצעות חלוקת החטיבה לשני קווי מוצרים עיקריים – מוצרי סיכון (ביטוחי ריסק, בריאות, ונח"ל) ומוצרי חיסכון (פנסיוני ופיננסים) וזאת לצד שלושה מערכי הפצה מרכזיים – מערך סוכנים, מערך ישיר למעסיקים ומערך ישיר ללקוחות פרטיים.

כהתאמה למבנה החטיבה החדש ולמתודולוגיה שתוארה בוצעו מספר שינויים במבנה הארגוני שכללו שינויים בתפקידים וכפיפויות ומינויים חדשים.

אנו גאים בכך שבמרבית התפקידים מדובר בקידומים פנימיים מתוך ההבנה לחשיבות ההון האנושי הקיים בארגון ולפיתוח מסלולי קריירה.

רון אוז'לבו מונה למנהל מערך הסוכנים

יוגב בן זיו מונה למנהל תחום חא"ט והפיננסים

אסף מיכאלי ינהל את תחום הסיכונים

כפיר סטוקול מונה למנהל המטה של החטיבה

ניר סוסי ימשיך לנהל את מערך מעסיקים ולקוחות ישיר

שקד צור ימשיך לנהל את מערך קול מגדל

כפיר חרבי כספי ינהל את תחום הכוונה פנסיונית וסניוריטי (השימור והגיל השלישי) ויוכפף אליו מרכז ההכוונה לפרישה.

במסגרת השינוי במערך הסוכנים, אותו כאמור ינהל רון אוז'לבו, הוקמו 2 אשכולות מכירה אשר ינוהלו ע"י יניב ריימונד ורן אמיר. את אשכול מרכז ינהל יניב ריימונד והוא יכלול את היוניטים של מרכז וסניף ירושלים. את אשכול סוכנויות ינהל את רן אמיר והוא יכלול את היוניטים של סוכנויות וסניף צפון.

במסגרת שינוי זה יוסי אביב ששימש כמנהל מרחב צפון יסיים את תפקידו ואלכס גליל ששימש עד כה כמנהל מכירות במרחב צפון יתמנה למנהל הסניף.

כמו כן, אנו נפרדים גם מאלון רביע, מנהל תחום חיתום עסקי בחטיבת לקוחות וערוצי הפצה ומנילי בלושטיין מנהלת מטה פנסיה בחטיבת חאט ובריאות.

ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חא"ט פיננסים ובריאות במגדל ביטוח ופיננסים, מסר: "השינוי הארגוני שאנו מיישמים הוא אבן דרך משמעותית במימוש התוכנית האסטרטגית של מגדל. איחוד חטיבת חא"ט ובריאות עם חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה יאפשר לנו למקד את הפעילות שלנו ולספק מענה איכותי, מהיר ומקיף יותר ללקוחות ולסוכנים שלנו. פעילות החטיבה תחת מבנה אחיד וממוקד תסייע לנו לתת מענה ממוקד ויעיל יותר ללקוחותינו ולבעלי העניין. שינויים אלה נועדו לאפשר התפתחות עסקית ואישית לסוכנים ולעובדים, תוך שמירה על בסיס ניהולי ועסקי איתן.

בהזדמנות זו אני רוצה להודות ליוסי, אלון ונילי על שנות עבודה רבות ובעלות תרומה משמעותית להתפתחות של מגדל, על מקצועיות ללא רבב ועל תרומתם להובלה מקצועית של תחומם בשוק הביטוח. אני מאחל להם הצלחה רבה בכל דרך בה יבחרו לפנות.

ברצוני גם לאחל לכל המנהלים החדשים ולכל המנהלים ששינוי תפקידים במסגרת שינוי זה הצלחה רבה ושנמשיך להצעיד ביחד את החברה לצמיחה והתפתחות".