כלל ביטוח ופיננסים תשקיע כ-200 מיליון ₪ בהקמת תחנת הכוח קסם אנרגיה

כלל ביטוח ופיננסים מודיעה על השקעה אסטרטגית בקסם אנרגיה, במסגרתה תקצה קסם לכלל כ-8% מהמניות עבור השקעה כוללת לשיעורין של 200 מיליון ₪. השקעה זו תבוצע יחד עם המשך השקעה של שמיר אנרגיה שתשמור על שעור החזקתה ותשאר בעלת השליטה בקסם אנרגיה.
בנוסף, כלל ביטוח ופיננסים תעמיד מסגרת אשראי למייסדים, למימון חלקם בהקמת התחנה.
תחנת קסם, מהגדולות באזור גוש דן, הינה תחנה מסוג H Class, הנחשבת לטכנולוגיה המתקדמת ביותר כיום לייצור חשמל מגז טבעי. התחנה תבנה בסמוך למחלף קסם ותייצר כ-800 מגה וואט.
ברק בנסקי, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת ההשקעות בכלל ביטוח ופיננסים, מסר: "העסקה בקסם אנרגיה נעשית בהמשך לעסקה מוקדמת יותר שביצענו במבטח שמיר אנרגיה, ומהווה נדבך נוסף באסטרטגיית כלל להשקעות ארוכות טווח בתחום התשתיות בישראל באופן כללי, ובתחום האנרגיה באופן ספציפי. להערכתנו, מדובר בעסקה ייחודית ואטרקטיבית עבור עמיתי כלל הצפויים ליהנות מתשואה עודפת ביחס לסיכון בעסקה. מורכבות העסקה, הכוללת מרכיב הון וחוב והמתבצעת מול שלושה גורמים שונים, מביאה לידי ביטוי את יכולות ההשקעה, והוורסטיליות של צוותי ההשקעה בכלל, ואנו נמשיך לפעול לממש יכולות אלו לעסקאות ייחודיות נוספות".
אביטל כהן, מנהלת מחלקת השקעות ישירות בכלל ביטוח ופיננסים, ציינה: "מדובר בעסקת השקעה מורכבת אשר נעשתה מתוך הבנת הצורך הגובר בתשתיות אנרגיה מתקדמות וליבתיות בישראל. מדובר בפרויקט לאומי בעל חשיבות אסטרטגית, המספק מענה אמיתי לעלייה החדה בביקוש לחשמל במרכז הארץ, לאור מגמות דמוגרפיות ושינויים טכנולוגיים".
את העסקה מטעם כלל הובילו אביטל כהן, מנהלת מחלקת השקעות ישירות, ואריק רוט, מנהל ענף אשראי לא סחיר.