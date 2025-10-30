פריצת דרך ישראלית: חברת סייבר מקומית זכתה בתחרות החדשנות הגלובלית של סמסונג

חברת סייברייט (Cyberwrite) הישראלית זכתה בתחרות החדשנות של סמסונג העולמית - Samsung Financial C-Lab Outside 2025, אליה נרשמו מאות חברות טכנולוגיה מרחבי העולם מתחומי ה-AI, סייבר, פינטק ועוד, ואשר מתוכן נבחנו לעומק מעל ל 300 חברות. סייברייט היא אחת מארבע הזוכות בתחרות בתחומים שונים של טכנולוגיות מתקדמות והיחידה בתחום הסייבר והביטוח. בנוסף, זכתה החברה במקום הראשון בתחרות חביבת הקהל. כחלק מהזכייה תוצג הטכנולוגיה של החברה בביתן של סמסונג ב- CES Las Vegas ובהמשך, סמסונג תעשה שימוש במוצר החברה למטרות ביטוח, IOT ועוד.

סייברייט, שהיא החברה הישראלית הראשונה שזוכה בתחרות יוקרתית זו, זכתה בקטגוריית אינשורטק, על פיתוח פלטפורמתAI לחיזוי נזקי קטסטרופות סייבר, ניהול סיכוני סייבר וחיתום ביטוח. החברה מסייעת ללקוחותיה: מבטחים, ברוקרים וחברות פיננסיות ברחבי העולם לאמוד חשיפות ולכמת נזקים פוטנציאליים בזמן אמת, על בסיס מודיעין סייבר וטכנולוגית בינה מלכותית.

במסגרת התחרות בחנה סמסונג את הטכנולוגיה של סייברייט לחיזוי נזקי סייבר ולשימוש בבינה מלאכותית בתהליכי חיתום ביטוח, לצורך שיפור הערכת הסיכונים וניהול החשיפה של חברות ביטוח. במהלך התוכנית הציג ניר פרי, מנכ״ל ומייסד סייברייט, את מוצרי החברה בפני הנהלות בכירות של סמסונג בסיאול, ונעשה שימוש במוצר של סייברייט לצורך איסוף מידע וחישוב רמות סיכון ונזקי סייבר פיננסיים לחברות עסקיות לצורכי ביטוח סייבר ברחבי אסיה.

ניר פרי, מנכ"ל ומייסד סייברייט מסר: "הזכייה בתחרות של סמסונג היא כבוד גדול. בחרו בנו מתוך מאות חברות מדהימות וזה מעיד על היכולות של טכנולוגיית ה- AI שבנינו לחיזוי נזקי סייבר. המדובר במרכיב חיוני בהתמודדות עם מתקפות סייבר ההולכות ומתגברות לארגונים. אנו רואים בכך הוכחה לכך שהגישה שלנו, המבוססת על ניתוח מתקדם של חשיפות בזמן אמת, נותנת מענה אמיתי לצרכים של חברות ברחבי העולם. עבורנו, הזכייה היא לא רק הישג אלא גם הזדמנות לשיתופי פעולה נוספים. השילוב בין יכולות ה- AI שלנו לבין תשתיות וטכנולוגיות של תאגידים גלובליים כמו סמסונג מובילים לדור חדש של פתרונות חכמים לניהול סיכוני סייבר וביטוח."

"התרשמנו מאוד מהטכנולוגיה של סייברייט ומיכולתה לאסוף נתוני סיכוני סייבר משמעותיים בזמן אמת על כל חברה", אמר דונג-ג'ו לי, Cyber TF, Samsung F&M Fire & Marine Insurance. "על ידי שילוב של בינה מלאכותית עם אינטליגנציית סייבר מתקדמת, סייברייט מטפלת באחד האתגרים המורכבים ביותר בביטוח המודרני: כימות סיכוני סייבר במונחים פיננסיים. הפלטפורמה מספקת הערכות כספיות מיידיות ומצבעת השוואת רמות סיכון למתקפות סייבר וקטסטרופות סייבר. הטכנולוגיה כבר הוכיחה את עצמה כיעילה בשיתוף הפעולה שלנו, ואנו מצפים לבחון כיצד היא יכולה לתמוך עוד יותר ביוזמות של סמסונג בעקבות הזכייה ב- C-Lab בתחומים נוספים."

האודן, סוכנות הביטוח הבינלאומית מהגדולות בעולם, צופה כי שוק ביטוחי הסייבר העולמי יגיע ל-43 מיליארד דולר עד 2030. צמיחה זו צפויה להיות מונעת על ידי יצירת סביבת חיתום יציבה יותר והתרחבות מעבר לארה"ב, כאשר שווקים אירופאים ואסייתים מרכזיים מראים פוטנציאל משמעותי. עם זאת, השגת יעדים גבוהים יותר אלה תלויה בגורמים כמו פיזור שוק, ניהול סיכונים ומשיכת הון ושימוש בטכנולוגיות ניהול סיכונים מתקדמות.

הטכנולוגיה הזוכה תוצג בביתן של סמסונג בתערוכת CES 2025, שתתמקד בבינה מלאכותית, האינטרנט של הדברים IOT, רובוטיקה ובריאות דיגיטלית.





ניר פרי מנכ"ל סייברייט מקבל את הפרס, צילום: יח״צ