רדקום ממנה את הוד כהן לתפקיד סמנכ"ל הכספים

חברת רדקום (נאסד"ק: RDCM), מובילה עולמית בתחום פתרונות ניתוח הרשת והבטחת השירות לדור החדש של רשתות תקשורת, מדווחת היום על מינויו של הוד כהן לתפקיד סמנכ"ל הכספים של החברה, החל מתאריך 11 בינואר 2026.
כהן, מנהל כספים בכיר ובעל ניסיון נרחב בחברות ציבוריות בתחום התקשורת, יחליף את הדר רהב, שעוזבת את החברה בהסכמה הדדית לצורך קידום הזדמנויות חדשות. רהב תמשיך ללוות את החברה כיועצת במהלך הרבעון הראשון של 2026 כדי להבטיח מעבר חלק ומסודר.
כהן מביא עמו ניסיון של שני עשורים בהובלה פיננסית גלובלית, בניהול ארגוני כספים, תכנון אסטרטגי וביצוע עסקאות מיזוגים ורכישות .לפני הצטרפותו לרדקום שימש כראש קבוצת הפיננסים העסקית הגלובלית בחברת אמדוקס לימיטד (נאסד"ק (DOX:שם מילא תפקיד מרכזי בעיצוב הכיוון הפיננסי והאסטרטגי של החברה, הוביל צמיחה בקרב לקוחות ושווקים חדשים, וניהל משאים ומתנים מסחריים מול מפעילים גלובליים מובילים.
קודם לכן מילא שורה של תפקידי ניהול בכירים בתחום הכספים באמדוקס, בהם ראש תחום הכספים לאזורי אסיה פסיפיק ואירופה וכן הוביל את תחום הפיננסים במיזוגים ורכישות, במסגרתו לקח חלק משמעותי ברכישתן המוצלחת של מספר חברות.
“המינוי של הוד משקף את ההתמקדות המתמשכת שלנו בזכייה בלקוחות חדשים ובהתרחבות אסטרטגית של עסקינו,” אמר בני אפשטיין, מנכ"ל רדקום. “הוד מביא עמו מומחיות פיננסית מעמיקה והיסטוריה של השגת תוצאות מרשימות, שיתרמו תרומה משמעותית למימוש תוכניות הצמיחה שלנו ולבניית ערך ארוך טווח לבעלי המניות.”
“רדקום נמצאת בעמדה מצוינת להמשך צמיחה, הודות לטכנולוגיה חדשנית ולשיתופי פעולה אמינים עם מפעילים מובילים ברחבי העולם,” אמר כהן. “אני מצפה לעבוד בשיתוף פעולה עם בני ועם צוות ההנהלה כולו כדי לקדם את התוכניות האסטרטגיות שלנו, לשפר את הביצועים הפיננסיים ולתמוך בשלב הבא של הצמיחה של רדקום.”
אפשטיין הוסיף: "בשם כלל עובדי החברה אני מבקש להודות להדר על המנהיגות יוצאת הדופן ועל תרומתה המשמעותית לרדקום במהלך השנים האחרונות. הידע הפיננסי שלה והמחויבות למצוינות תפעולית סייעו לנו לנווט את החברה בתקופה של צמיחה עקבית, בה השגנו שיאי הכנסות ומעבר מוצלח לרווחיות. הדר הייתה שותפה יוצאת דופן במהלך השנה הראשונה שלי כמנכ"ל, והבסיס שהיא סייעה להניח ממקם אותנו היטב לקראת השלב הבא. אנו מאחלים לה הצלחה רבה בהמשך דרכה.”