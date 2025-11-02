סלקום מוכרת את חלקה ב-IBC במעל לחצי מיליארד שקל

כזכור, בחודש יוני האחרון הודיעה סלקום כי היא נעתרת להצעת הפניקס למכירת מלוא החזקותיה ב-IBC. כיום מחזיקה החברה 23.3% מהמיזם, לצד חברת HOT, קרן תש"י וחברת החשמל.
כתוצאה מהשלמת העסקה, הרווח לפני מס הצפוי לנבוע לחברה, שעיקרו רווח הון הצפוי להיות מוכר ברבעון הרביעי לשנת 2025, הינו בסך של כ-400 מיליון ש"ח.
כזכור בחודש אוגוסט האחרון פרסמה סלקום את התוצאות הכספיות לרבעון ה-2 של שנת 2025, בהן דיווחה על הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, 64 מיליון שקל.
עוד ציינה כי בשנה החולפת, הקטינה את החוב של החברה ב-266 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה חברת מעלות S&P כי היא מעלה את דירוגה של סלקום ל-ilAA - הגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות.