סלקום מוכרת את חלקה ב-IBC במעל לחצי מיליארד שקל

ביום שישי הושלמה העסקה למכירת חלקה של סלקום במיזם הסיבים IBC, בתמורה לסך של כ-520 מיליון שקל (וזאת לאחר שאושרה על ידי רשות התחרות, משרד התקשורת והגורמים המממנים של IBC)

 

 
אלי אדדי, מנכ״ל סלקום, צילום: ענבל מרמרי
 
מיכאל לוי
02/11/2025

כזכור, בחודש יוני האחרון הודיעה סלקום כי היא נעתרת להצעת הפניקס למכירת מלוא החזקותיה ב-IBC. כיום מחזיקה החברה 23.3% מהמיזם, לצד חברת HOT, קרן תש"י וחברת החשמל. 

כתוצאה מהשלמת העסקה, הרווח לפני מס הצפוי לנבוע לחברה, שעיקרו רווח הון הצפוי להיות מוכר ברבעון הרביעי לשנת 2025, הינו בסך של כ-400 מיליון ש"ח.

כזכור בחודש אוגוסט האחרון פרסמה סלקום את התוצאות הכספיות לרבעון ה-2 של שנת 2025, בהן דיווחה על הרווח הנקי הרבעוני הגבוה ביותר בעשור האחרון, 64 מיליון שקל. 

עוד ציינה כי בשנה החולפת, הקטינה את החוב של החברה ב-266 מיליון שקל. בנוסף, הודיעה חברת מעלות S&P כי היא מעלה את דירוגה של סלקום ל-ilAA - הגבוה ביותר ב-13 השנים האחרונות.

