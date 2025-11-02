השבוע בוול סטריט: גל דוחות נוסף שיבחן את עמידות ה- AI

כשליש מהחברות במדד S&P 500 כבר פרסמו את התוצאות שלהן, והביקורות מעולות: הרווחים עלו בכ־9% לעומת השנה שעברה, ורוב החברות היכו את התחזיות. אך לפנינו גל נוסף של מדווחות שיבחן את שני גורמים שהמשקיעים עוקבים אחריהם כל השנה: הבינה המלאכותית והצרכנים בארה"ב.

מיקרוסופט, ‏אלפבית, ‏אמזון, אפל ומטא פרסמו דוחות חיוביים בשבוע שעבר (חוץ ממטא שפספסה את התחזיות). ולפי התוצאות, נראה שכל תחום הענן והבינה מלאכותית המשיכו להיות הגורמים לצמיחה ושמרו על הרווחים והאופטימיות בשוק. אך חשוב גם לציין שהתחזיות של החברות היו מעורבות, ותוכניות ההשקעה הענקיות שלהן בתחום הבינה המלאכותית גורמות למשקיעים לתהות האם יצליחו להמשיך להגדיל את הצמיחה מבלי לפגוע בשולי הרווח.

גם בשבוע הקרוב נמצאות בחזית מובילות הסיפור של הבינה המלאכותית שהן פלנטיר, קוואלקום, אריסטה, ‏סופר מיקרו ו-AMD. החברות האלה נכנסות לשבוע של דוחות כשיש לגביהן ציפיות גבוהות במיוחד מצד המשקיעים והאנליסטים. האופטימיים שבניהם מעריכים שההוצאות של החברות הללו על שבבים, ענן ותוכנות בינה מלאכותית עדיין במגמת עלייה, מה שמכין את הקרקע לעוד סבב של עלייה ברווחים. כל זה קורה בשבוע שבו אנבידיה הפכה לחברה הראשונה אי־פעם לחברה שמגיעה לשווי שוק של 5 טריליון דולר מה שמשקף לנו עד כמה הבינה המלאכותית הפכה להיות משמעותית בשווקים ועד כמה כל העליות שאנו רואים תלויות ברשימה קטנה של חברות גדולות. בכל אופן, אנבידיה אמורה לפרסם דוחות הרווחים שלה ב-19 בנובמבר, והיא בהחלט ראויה למעקב.

קל להבחין בכך שרווחים טובים בתחומי הטכנולוגיה והבינה המלאכותית נותנים דלק לעליות במדדים המרכזיים. התוצאות של אמזון שיקפו עד כמה הצמיחה בענן והשקעות כבדות במרכזי נתונים של בינה מלאכותית מתחילות להועיל למגוון של מגזרים, החל מתעשייה ועד תשתיות. אך לצד כל זה, האיתותים הלא אחידים שקיבלנו מהפדרל ריזרב שומרים על ערנות הסוחרים והמשקיעים. כלומר, אמנם הפדרל ריזרב הוריד שוב את הריבית (בפעם השניה), אך הוא גם רמז שייתכן שייעצור בשלב הזה. בשווקים הימרו על הורדה שלישית, אך פאוול הזהיר שזה “רחוק מלהיות מובן מאליו”.

השאלה שכולם תוהים לגביה היא האם הרווחים הטובים הללו וההוצאות של הצרכנים שעל פי הנתונים הן עדיין דיי יציבות יוכלו לאזן את החששות שעדיין יש לגבי האינפלציה. למשל, מניית פלנטיר מתומחרת לפי ציפייה לצמיחה של 55% בהכנסות ו־85% ברווחים. לא בטוח שהנתונים האלה יספיקו למשקיעים, כי בנוסף לכך מה שחשוב להם זה ההנחיות שהחברות יתנו בכל הקשור לעולם הבינה המלאכותית. כלומר, אם מישהי מהחברות תרמוז שהאימוץ של הטכנולוגיה מתחיל להירגע או שההשקעות מצטמצמות, ייתכן שההתלהבות שיש סביב ה-AI בשווקים גם הוא ירגע.

הצרכנים בארה"ב

אך לא רק החברות מעניינות אלא כאמור גם הצרכנים. ובעניין זה יש כמה חברות שישפכו אור על המצב. למשל, מקדונלדס צריכה לדווח ותיתן לנו רמזים לגבי הביקוש בקרב משקי בית עם הכנסה נמוכה, ‏שופיפי ופינטרס ישפכו אור על הפעילות המקוונת של הצרכנים, Airbnb ואובר יתנו לנו אינדיקציות לביקוש בתחומי הנסיעות והשירותים.

על פי הנתונים, בינתיים משקי בית (האמידים שבניהם) ומותגים גדולים הצליחו לשמור על יציבות, בעוד שהצרכנים מהמעמד הבינוני והנמוך מפגינים חולשה. ורק כשמחברים את התוצאות של כולם יחד, ניתן לקבל תמונה טובה יותר לגבי הכלכלה. כלומר, להבין האם העוצמה של האמידים והעסקים החזקים מאזנים את החולשה באזורים אחרים... או שיש חוסר איזון שכבר מתחיל למשוך את הכול כלפי מטה.

כזכור, בגלל שהממשל האמריקאי מושבת, כמעט אין נתונים רשמיים חדשים על מצב הכלכלה, אז המשקיעים מסתמכים על סקרים פרטיים – כמו מדדים שבודקים פעילות של מפעלים ושל חברות שירותים. לפי הסקרים האלה, הייצור התעשייתי מתכווץ כבר כמה חודשים, וגם תחום השירותים שהוא רוב הכלכלה מתחיל להיחלש לראשונה מזה שנים.

מצד אחד, האטה כזו לא בהכרח דבר רע, כי כשיש צמיחה חלשה, הבנקים המרכזיים נוטים להוריד ריבית ולעודד את הכלכלה, וזה יכול לעזור למניות בתחומי ה-AI והצרכנות.

אבל הגבול בין האטה קלה לבעיה אמיתית יותר הוא מאוד דק, וכשהשווי של המניות כבר גבוה כל כך והאופטימיות נמצאת בשיא, כל סימן לכך שחברות הבינה המלאכותית והצרכנות מאבדות גובה עלול לגרום לחולשה בבורסה.

