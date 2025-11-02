ברן קופצת שיא: זכייה בפרויקט אנרגיה גדול באירופה

קבוצת ברן מדווחת על זכייה במכרז להקמת פרויקט (EPC) באחד ממדינות במזרח אירופה, החברה באיחוד האירופאי.
התמורה צפויה לעמוד על כ-100 מיליון אירו ומקפיצה את צבר ההזמנות של החברה לשיא חדש.
כזכור, בחודש אוגוסט האחרון ברן התקשרה בהסכם EPC נוסף באירופה בתמורה כוללת של כ-51 מיליון אירו.
חברת ברן מתכבדת לדווח כי זכתה במכרז להקמת פרויקט (EPC) - תחנת כוח המשלבת ייצור של כ-100 מגה-ואט חשמל וכ-85 מגה-ואט חום, באחת ממדינות מזרח אירופה החברה באיחוד האירופי.
הפרויקט צפוי לצאת לדרך מיד לאחר חתימת הסכם מפורט, כאשר תקופת הביצוע מוערכת בכשנתיים. התמורה הכוללת הצפויה לחברה הבת הינה כ-100 מיליון אירו.
לדברי איציק פרנק, מנכ״ל קבוצת ברן: ״זכייה זו הינה זכייה יוקרתית ומשמעותית עבורנו שכן היא תולדה של עבודה מואמצת של הצוות שלנו במגזר אינטרנשיונל בהובלת אשר צור. פרויקט זה הינו הפרויקט השני בשנת 2025 אותו אנחנו מתחילים באירופה וזאת בהמשך לפרויקט התעשייתי התהליכי אותו התחלנו רק בחודשים אלו בבלקן. שני פרויקטים הלו מביאים את צבר העבודות שלנו באירופה בלבד להיקף של כ-150 מיליון יורו.
לא רק זאת, שני פרויקטים אלו גם מחזירים את ברן חזרה לתכנון וביצוע בתחומי האנרגיה והתעשייה בהיקפים משמעותיים והינם לביצוע מיידי מה שמכניס אותנו חזק לפעילות משמעותית בשנת 2026 והלאה והיד עוד נטויה.
זוהי תקופה מרגשת בברן שכן הצמיחה בצבר בפעילות שלנו באירופה מתווספת לגידול המשמעותית בצבר שלנו בפרויקטי תשתיות מים באפריקה במהלך החודשים האחרונים לצד המשך גידול בפעילות בישראל אשר צפויים להביא את ברן לגבהים חדשים ברמת היקף הפעילות.״