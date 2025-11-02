ענקיות הטכנולוגיה דוחפות את המדדים לשיאים חדשים; באפט על "הר מזומנים" של 382 מיליארד דולר

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;
1. ישראל:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד ת"א 35 עלה 2.33%
מדד ת"א 90 עלה 0.68%
מדד ת"א 125 עלה 1.88%
ארה"ב:
המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:
מדד S&P 500 עלה 0.71%
מדד הדאו ג'ונס עלה 0.75%
ומדד הנאסד"ק עלה 2.24%
2. חברת ברקשיר האתווי, שבהובלת וורן באפט, הנחשב לאחד המשקיעים הטובים בעולם, מחזיקה ביתרות מזומן בהיקף של 382 מיליארד דולר.
3. למחזיקי מניות נטפליקס: החברה תבצע ספליט של 1 ל 10 וזאת על מנת להקל חשיפה למשקיעים.
4. ההערכות בשוק הן שנגיד ארה"ב יוריד ריבית פעם נוספת עד סוף השנה.