ענקיות הטכנולוגיה דוחפות את המדדים לשיאים חדשים; באפט על "הר מזומנים" של 382 מיליארד דולר

הבנק המרכזי בארה"ב צפוי להוריד ריבית נוספת לפני סוף השנה, ונטפליקס בדרך לספליט 1:10 כדי להנגיש את המניה למשקיעים קטנים

 

 
באפט על ״הר מזומנים״ / תמונה: Dreamstime
 
גיא חזן - יועץ השקעות
02/11/2025

4 אירועים בולטים שאולי יעניינו אתכם לפני פתיחת שבוע המסחר בבורסה;

1. ישראל: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד ת"א 35 עלה 2.33%

מדד ת"א 90 עלה 0.68%

מדד ת"א 125 עלה 1.88%

ארה"ב: 

המדדים הראשיים סגרו שבוע מסחר במגמה חיובית:

מדד S&P 500 עלה 0.71%

מדד הדאו ג'ונס עלה 0.75%

ומדד הנאסד"ק עלה 2.24%

2. חברת ברקשיר האתווי, שבהובלת וורן באפט, הנחשב לאחד המשקיעים הטובים בעולם, מחזיקה ביתרות מזומן בהיקף של 382 מיליארד דולר.

3. למחזיקי מניות נטפליקס: החברה תבצע ספליט של 1 ל 10 וזאת על מנת להקל חשיפה למשקיעים. 

4. ההערכות בשוק הן שנגיד ארה"ב יוריד ריבית פעם נוספת עד סוף השנה.

