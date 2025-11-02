זכייה יוקרתית לטבע: Cash Champion לשנת 2025

חברת טבע זכתה בפרס יוקרתי Cash Champion בכנס בינלאומיEuroFinance Treasury Excellence Awards 2025

במהלך הכנס הבינלאומי ה-34EuroFinance Treasury Excellence Awards מקבוצת הEconomist, שנערך בבודפשט, טבע קיבלה את הפרס הפיננסי היוקרתי לשנת 2025 על ההובלה הגלובלית שלה בתחום אופטימיזציית המזומנים וניהול ההון החוזר של החברה והפיכתו למנוע צמיחה אסטרטגי.

באמצעות ביצוע מדויק, שיתוף פעולה בין-מחלקתי, ושילוב יעדים הקשורים לאחריות תאגידית ESG, טבע הצליחה לחזק את המאזן הכספי ביותר מ-1.5 מיליארד דולר, לתמוך באסטרטגיית Pivot to Growth, ולהשיג חמישה שדרוגי דירוג אשראי, בתוך שמונה חודשים בלבד.





הפרס שחברת טבע זכתה בתחרות EuroFinance, צילום: EuroFinance



לגרף טבע לחצו כאן

333 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1216.59 מיליון בטבע

קרנות נאמנות שמחזיקות את טבע. לרשימה המלאה

