שוק העבודה מצביע על התאוששות

שוק העבודה נותר הדוק אך מעט פחות יחסית לחודשים קודמים.
בספטמבר מסתמן גידול במספר מחפשי העבודה, במספר המועסקים ובמספר המשרות הפנויות )כולל בהיי טק(, מה שמצביע על התרחבות מהירה בפעילות.
המדד המשולב מצביע על התאוששות מהירה בשלושת החודשים לאחר מבצע "עם כלביא".
בספטמבר מסתמן גידול גם ביצוא וגם ביבוא.
הפד מאותת שיתכן אי שינוי בריבית בהחלטה הקרובה.
האוצר שומר על קצב גיוס נמוך גם בנובמבר, זאת על רקע נתוני תקציב חיוביים.
שוק האג"ח: שוק האג"ח מעט אופטימי לגבי ריבית בנק ישראל בעוד שנה. המשק בצמיחה מהירה, בנק ישראל יעדיף לשמור על ריבית ריאלית גבוהה יחסית. קיימת עדיפות לאפיקים השקליים והצמודים הבינוניים.
שוק העבודה נותר הדוק, עם סימני התמתנות קלה
בספטמבר נוספו 38 אלף איש לכוח העבודה (מחפשי עבודה ומועסקים יחד). מספר המועסקים עלה ב־ 27 אלף, ומספר המובטלים גדל ב־ 11 אלף. שיעור התעסוקה (המועסקים כאחוז מהאוכלוסייה בגיל העבודה) עלה ל־ 60.8% לעומת 60.5% באוגוסט, על פי נתונים מנוכי עונתיות. במקביל, מספר המשרות הפנויות עלה ב־ 1% לרמה של 146.5 אלף משרות, בעיקר בענפי ההיי-טק, מגמה שנמשכת מאז סוף 2024.
נתוני שוק העבודה מצביעים על התרחבות מהירה בפעילות הכלכלית, ובפרט על גידול במספר מחפשי העבודה, המועסקים והמשרות הפנויות.
שוק העבודה נותר הדוק, עם שיעור אבטלה של 3% בלבד בחודש ספטמבר. עם זאת, היחס בין הביקוש לעובדים (מספר המשרות הפנויות) לבין ההיצע הפוטנציאלי (מספר המובטלים) ירד מעט ל־ 0.89 בספטמבר, לעומת 0.96 באוגוסט - נתון המעיד על הקלה מסוימת בלחצי השוק.
בחודש ספטמבר נרשמו כ־ 29 אלף מגויסים חדשים לעומת 28 אלף באוגוסט. בחודשים הקרובים יהיה חשוב לבחון באיזו מידה סיום הלחימה בעזה יוביל לשחרור מגויסים ולגידול נוסף במספר מחפשי העבודה.
אנו ממשיכים להניח עלייה שנתית של כ־ 5% בשכר העסקי, בהנחה שרק חלק מהמגויסים ישובו לשוק העבודה, ושוק העבודה יוותר הדוק יחסית.