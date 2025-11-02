אידומו מדווחת על חידוש והרחבת ההסכם עם הלקוח הראשון של מוצר ה־Enterprise AI Video

לאחר שהשתמש במוצר במשך שנה, החליט הלקוח להגדיל ולחדש את ההסכם, ההסכם החדש כולל שימוש מורחב ב- Lucas AI Video עם תחזית להכנסות נוספות מעבר ל-ARR הבסיסי.
ההכנסות החוזרות השנתיות (ARR) צפויות לגדול ביותר מפי שניים לעומת ההסכם המקורי.
ההסכם נחתם לתקופה של 12 חודשים, עם אפשרות להרחבה נוספת, והוא כולל שימושים בהיקפים שמוערכים על ידי הצדדים כגבוהים מהמינימום שנקבע, דבר שעשוי להוביל להכנסות נוספות עבור החברה.
Lucas AI Video מאפשר לצרכנים ליצור ולנהל תכני וידאו באופן עצמאי, פשוט ומהיר.
חידוש ההסכם עם הלקוח הראשון ובהיקף כפול, ממחיש את שביעות הרצון מהפתרון ואת הערך העסקי שהוא יוצר. זהו נדבך נוסף בהרחבת פעילותה של אידומו בשווקים הבינלאומיים, לאחר שורת שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקניות מובילות בזירה העולמית, ובהן Amazon ו-Samsung.
אידומו בע״מ (ת״א: אדמו), חברה ישראלית פורצת דרך בתחום הווידאו המותאם אישית (Personalized Video) ווידאו AI, חתמה על הסכם של חידוש והרחבת ההתקשרות עם לקוח ה-AI הראשון של החברה, חברה בינלאומית מובילה המפעילה פלטפורמה מקוונת בתחום גיוס ההמונים (Crowdfunding), להרחבת השימוש במוצר ה- Enterprise AI Video של החברה לתקופה של 12 חודשים בהתאם לשימוש בפלטפורמה וקבלת השירותים מהחברה, בתמורה לסך מינימלי של כ- 600 אלפי דולר ארה"ב.
בהתאם להסכם, ייעשה הלקוח שימוש בפלטפורמת ה-Lucas Enterprise AI Video של החברה באופן שיאפשר ללקוחותיו ליצור סרטוני וידאו דינמיים לצרכי גיוס המונים.
ההכנסה השנתית המתחדשת (ARR) הנגזרת מההסכם מסתכמת בכ- 600 אלפי דולר ארה"ב נכון למועד הדיווח. הגידול הנ"ל משקף הכפלה לעומת החוזה המקורי שנחתם ובו ההכנסה השנתית המתחדשת (ARR) עמדה על כ-270 אלפי דולר ארה"ב.
בהתאם להוראות ההסכם באפשרותו של הלקוח להגדיל את היקף ההתקשרות ובהתאם גם תגדל התמורה לחברה, כל זאת בהתאם לקבוע בהסכם, כאשר החברה והלקוח מעריכים כי השימוש בפועל יעלה על ההיקף המינימלי.
להערכת החברה, חידוש והרחבת ההתקשרות עם הלקוח הראשון של מוצר ה-Enterprise AI Video מעידים על עומק הפוטנציאל במוצר וההחזר על ההשקעה אותו רואה הלקוח ממוצר החברה, ומחזקים את מעמדה של החברה כספקית טכנולוגית בינה מלאכותית מבוססת וידאו (Video AI).
שיעור הרווחיות הצפוי בגין ההסכם אינו חורג משיעור הרווחיות הממוצע של החברה.
לדברי ירון קליש, מנכ"ל ומייסד החברה, ״הלקוח הראשון שבחר במוצר Enterprise AI Video בוחר בו שוב, ובהיקף כפול. מדובר בהבעת אמון משמעותית בטכנולוגיה שלנו ובערך שהיא מייצרת ללקוחות. הרחבת ההסכם עם פלטפורמת גיוס ההמונים המובילה בעולם הינה אבן דרך נוספת בדרך למימוש הפוטנציאל הגלום במוצר, ומחזקת את מעמדנו כספקית מובילה של פתרונות וידאו מבוססי בינה מלאכותית.״
14 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 2.64 מיליון באידומו
קרנות נאמנות שמחזיקות את אידומו. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
0.38%
|
120160.12
|
0.17%
|
379213.79
|
0.11%
|
283568.76
|
0.09%
|
373657.62
|
0.07%
|
38643.04
|
0.07%
|
465754.83
|
0.05%
|
161507.93
|
0.04%
|
100124.56
|
0.03%
|
20761.12
|
0.03%
|
86492.12