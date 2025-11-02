אוגווינד מממשת את האסטרטגיה החדשה בעסקה משמעותית באיטליה

המהלך מהווה שלב ראשון ביישום התוכנית האסטרטגית וביסוס פעילות החברה בייזום אגירה בסוללות ליתיום (BESS) באירופה

לאחר שבשבוע שעבר דיווחה חברת אוגווינד על הטמעת תוכנית אסטרטגית חדשה הכוללת בין היתר את כניסת החברה לתחום ייזום והקמת פרויקטי אגירת אנרגיה מבוססי סוללות ליתיום (BESS) באירופה, מודיעה הבוקר החברה כי חתמה הסכם לרכישתה של חברה איטלקית (באמצעות Augwind Italia SRL, חברה נכדה בבעלות מלאה של החברה ("אוגווינד איטליה"), בעלת זכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה המבוסס על סוללות ליתיום (BESS) באיטליה בשותפות עם חברת 7B מקבוצת יהודה לוי. בתמורה לרכישת מניות החברה האיטלקית, תשלם "אוגווינד איטליה" סך של 300,000 אירו, מתוכם 150,000 אירו שולמו במועד חתימת ההסכם. יתרת התשלום בסך של 150,000 אירו תשולם על ידי חברת b7, מתוכם סך של 50,000 אירו ישולמו בחודש ינואר 2026 וסך של 100,000 אירו ישולמו בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים ואבני דרך.

בהתאם להסכם, עם חיבור הפרויקט לרשת החשמל ולאחר סגירה פיננסית, תהיה זכאית המוכרת לפרמיית הצלחה בגובה מקסימלי של 15 מיליון אירו. גובה הפרמיה תלוי בין היתר בתנאי הסגירה הפיננסית וההכנסות הצפויות לפרויקט, בהתאם לתעריפי מכירת החשמל שיקבעו במכרז ובהסכמים בהם תתקשר החברה.

הפרויקט

החברה האיטלקית הינה בעלת זכויות על שטח קרקע במחוז Brindisi באיטליה ובעלת היתר חיבור ראשוני ומחייב מבחינה הנדסית לרשת החשמל במחוז זה. בכוונת אוגווינד להקים מתקן אגירת אנרגיה בהספק חיבור של 509MW לטווח אגירה של 4-8 שעות אגירה וקיבולת אגירה של כ-2-4 ג'יגה וואט שעה (GWh).

על פי הערכות החברה בשלב זה, ובהתאם להסכם הפיתוח, סך כל ההשקעה ההונית אשר תידרש מהצדדים לצורך הבאת הפרויקט לשלב RTB (מוכן להקמה), כולל הסכומים אשר כבר הושקעו בפועל, ולרבות התשלום בעבור רכישת חברת הפרויקט, צפוי להסתכם לכ-2.2 מיליון אירו. כמו כן, על פי הערכות החברה, ההשקעה הצפויה לצורך הבאת הפרויקט לשלב הפעלה מסחרית מלאה (COD) עבור מתקן בעל טווח אגירה של 4 שעות הינה כ-230 מיליון אירו. בכוונת החברה לממן את הפרויקט על ידי גופי השקעה מקומיים והכנסת שותפים אסטרטגיים.

בהתבסס על תעריפי החשמל אשר נקבעו במסגרת מכרז MACSE, שנערך בחודש אוקטובר 2025, ובהתאם לתוכנית העסקית אשר בנתה אוגווינד לפרויקט, הכוללת מכירה הן בתעריפי המכרז והן בתעריפי השוק החופשי ומבוססת על טווח אגירה של 4 שעות, מעריכה החברה בשלב זה, כי ההכנסה השנתית הצפויה הינה של 50-35 מיליון אירו לשנה (בין 0.875 מיליארד אירו ל 1.25 מיליארד אירו לתקופת הפרויקט). ראשי אוגווינד מעריכים כי הפרויקט יגיע לשלב הפעלה מסחרית מלאה בשנת 2029 ומשך פעילותו הצפויה יסתכם ב-25 שנה.

להערכת החברה, פרויקט זה מהווה אבן דרך ראשונה ומשמעותית במימוש התוכנית האסטרטגית ובכניסת החברה לתחום מערכות אגירת אנרגיה מבוססות סוללות ליתיום (BESS), תוך מטרה להוות שחקן משמעותי בתחום אגירת האנרגיה בשווקים שונים באירופה ובמגוון טכנולוגיות

יו״ר הדירקטוריון, אלוף (במיל') יפתח רון טל, מוסר:

"הפרויקט באיטליה הוא ביטוי מוחשי לאסטרטגיה החדשה שאושרה על ידי דירקטוריון החברה, המגלמת את רוח החברה – חזון, התמדה וחתירה מתמדת לחדשנות ולהתרחבות גלובלית בתחום האנרגיה המתחדשת בכלל והאגירה בפרט. מדובר באבן דרך משמעותית שמחזקת את מעמדנו ואת אמון השותפים והלקוחות ביכולות החברה להביא פתרונות חדשניים בקנה מידה עולמי. אנו גאים להמשיך ולהוביל יוזמות שישפיעו על עתיד האנרגיה המתחדשת בעולם.״

לדברי טל רז, מנכ״ל החברה:

"הכניסה לאיטליה הינה אבן דרך משמעותית ראשונה במימוש התוכנית האסטרטגית שלנו ובפרט הרחבת פעילותנו לתחום ייזום פרויקט אגירה בסוללות ליתיום (BESS) באירופה. אוגווינד ממנפת את היכולות שפיתחה לאורך השנים בפיתוח, תכנון והקמה לצד הנהלת החברה שמביאה איתה יכולות ייזום פרויקטים ומצרפת שותף מצוין בעל הכרות עמוקה בשווקי האנרגיה המתחדשת תוך ובמטרה להוות שחקן משמעותי בתחום אגירת האנרגיה בשווקים שונים באירופה ובישראל ובמגוון טכנולוגיות. שוק אגירת האנרגיה באירופה בכלל ובאטליה בפרט נמצא בצמיחה מואצת, ואנו רואים בפרויקט באיטליה הזדמנות להרחיב את הנוכחות שלנו בייזום פרויקטי אגירה במגוון טכנולוגיות ולהתבסס כשחקן רלוונטי בשווקים הבינלאומיים.״

רז הוסיף: "הפרויקט באיטליה משלב את שני הצירים המרכזיים באסטרטגיה שלנו, כניסה מסחרית מיידית לתחום הBESS, לצד שמירה על אפשרות עתידית לשילוב טכנולוגיית ה- Air Battery שלנו. זו גישה מאוזנת המאפשרת לנו ליצור ערך בטווח הקצר והארוך , תוך שמירה על הפוטנציאל הטכנולוגי הייחודי שלנו לטווח הארוך. "

אבי לוי מנכ"ל קבוצת יהודה לוי מסר בתגובה:

"אני מברך על תחילת השותפות עם אוגווינד, אבן דרך ראשונה ומשמעותית בשיתוף הפעולה בין החברות. הפרויקט באטליה כולל הקמת מתקן אנרגיה עם חיבור של 509 MW ובטווח אגירה של 4-8 שעות. ההשקעה הצפויה בהיקף של כ 230 מליון אירו , ממחישה את האמון בצמיחת שוק האנרגיה באיטליה והפוטנציאל הגלום בו."



