סוף לסיסמאות? פתרון להונאות: פרטנר משיקה אימות סלולרי חכם

קבוצת התקשורת פרטנר וחברת יוניבים, חלוצה גלובלית באימות זהות סלולרי מבוסס סים, משיקות אימות סלולרי חכם ללקוחות הסלולר של פרטנר. הפתרון מאפשר כניסה מהירה לשירותים הדיגיטליים של הבנקים, חברות האשראי והביטוח, קופ"ח ועוד, ללא צורך בסיסמאות, קודים חד-פעמיים או אפליקציות ייעודיות, תוך אבטחה מוגברת בזמן אמת והגנה על פרטי הלקוח.
האימות נעשה באמצעות הצלבה של שלושה נתונים: המספר הסיריאלי של ה-SIM / eSIM, מספר הזיהוי של המכשיר הנייד ומספר הסלולר של הלקוח. הפתרון מספק חוויית משתמש חלקה – ללא התקנה וללא הזנת סיסמאות מצד הלקוח, ודורש מהלקוח אימות של התהליך בהודעה פופ-אפ בלבד הנשלחת ישירות למכשיר.
בשנים האחרונות חלה עלייה חדה בהיקף ההונאות במערכת הבנקאית ובחברות הביטוח, כאשר הטכנולוגיה החדשה מהווה פתרון יעיל לבעיה זו. הפתרון נמצא כיום בתהליכי אימוץ מתקדמים אצל גופים מובילים במערכת הבנקאית, בגופי בריאות ובחברות ביטוח.
יגאל גלעדי, סמנכ"ל ההנדסה בפרטנר: "לאחר בחינה מקיפה של פתרונות אימות, מצאנו ביוניבים שותף אסטרטגי שמביא חדשנות אמיתית לשוק. היכולת לאמת משתמשים ברמת הסים, בלי להטריח אותם בסיסמאות או אפליקציות נוספות, מייצרת קפיצת מדרגה בחוויית המשתמש ובשמירה על אבטחת המידע. שיתוף הפעולה מאפשר לנו להציע ללקוחותינו שירותים מתקדמים ובטוחים יותר."