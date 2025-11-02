שיתוף פעולה טכנולוגי: איתוראן-מוב תתקין מערכות ברכבי שלמה Share

מערכת איתוראן–מוב תאפשר לשלמה סיקסט Share לבצע השכרות רכב בשליטה מלאה בניטור מרחוק בתפעול דיגיטלי מהנייד 24/7 ללא מגע יד אדם (החל מפתיחת וסגירת הרכב, בקרה על הרכב בזמן השכרה, וחיוב אוטומטי של הלקוח בסיום עסקת השכרת הרכב)
חברת איתוראן-מוב (Ituranmob) (חברת בת של חברת איתוראן) חברה עולמית בתחום הטלמטיקה ופתרונות ניידות חכמים לרכב חתמה הסכם עם שלמה סיקסט להתקנת המערכת במאות כלי הרכב השיתופי שלה שלמה סיקסט Share.
מערכת איתוראן-מוב תאפשר לשלמה סיקסט שהינה אחת מחברות השכרת הרכב הגדולות בעולם לבצע עסקאות השכרת רכב בשליטה מלאה בניטור מרחוק כולל טלמטיקה מתקדמת תמיכה במצבי חירום, תחזוקה מונעת, בקרה על הרכב בזמן השכרה, וחיוב אוטומטי של הלקוח בתשלום בסיום עסקת השכרת הרכב.
לקוחות שלמה סיקסט Share יבצעו את השכרת הרכב ישירות מאפליקציה 24/7.
ניר שרצקי מנכ"ל חברת איתוראן מציין: "עסקה זו עם שלמה סיקסט הפועלת ביותר מ-100 מדינות הינה תחילת שיתוף הפעולה עם החברה שמשרת עשרות אלפי לקוחות עם רכבים זמינים במאות תחנות ברחבי הארץ".
יובל שני מנכ״ל שלמה innovation מציין: ״שלמה Share היא חברת השכרת רכב דיגיטלית בשירות עצמי מלא מהנייד, ובכך היא מאפשרת לכל אחד ליהנות מהשכרת רכב קרוב לבית בכל שעה ולכל מטרה. שיתוף הפעולה עם Ituranmob מאפשר לנו לנהל את הרכב מרחוק באמצעות האפליקציה שלנו, ובכך לייצר ללקוחות חווית השכרה חדשנית, פשוטה ומהירה״.