יובל פרומקין מונה למנהל לקוחות בהיטאצ׳י ונטרה ישראל

יובל פרומקין (54) מונה לתפקיד מנהל לקוחות בהיטאצ'י ונטרה ישראל, חברת בת בבעלות מלאה של תאגיד היטאצ'י, המתמחה בפתרונות אחסון נתונים, תשתיות וניהול ענן היברידי.
במסגרת תפקידו, פרומקין יהיה אחראי על ניהול לקוחות היטאצ'י ונטרה בכל מגזרי המשק, לרבות המגזר העסקי, הציבורי והתעשייתי, ובהם החברות הגדולות והמובילות בישראל.
בתפקידו הקודם, שימש פרומקין במשך שלוש שנים כמנהל מכירות בחברת CloudVoid, המתמחה ב- Professional Services בעולמות הענן. לפני כן, שימש במשך 19 שנים במגוון תפקידים במחלקת המכירות של חברת דורקום מקבוצת אמת דורקום, ביניהם מנהל לקוחות בתחום תשתיות מחשוב, מנהל צוות מכירות ומנהל תחום As-a-Service.
פרומקין הוא בעל תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת חיפה ובוגר יחידת 8200.
חיים כהן, מנכ"ל היטאצ'י ונטרה ישראל, אמר כי, "הפעילות של היטאצ'י ונטרה בישראל נמצאת בצמיחה עקבית בשנים האחרונות ואנו ממשיכים להרחיב את הצוות עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, המספקים ערך מוסף משמעותי ללקוחותינו. יובל מביא עמו ניסיון רב והיכרות עמוקה עם השוק המקומי, שיתרמו להמשך ההצלחה שלנו בישראל ולביסוס מעמדנו כשותף אסטרטגי לחברות הגדולות במשק".