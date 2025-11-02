נופר אנרגיה בעסקה אסטרטגית: כלל ביטוח תשקיע כ-300 מיליון ש"ח בנופר ישראל

בחודשים האחרונים חתמה נופר ישראל על שני הסכמי אגירה מהמשמעותיים בישראל, עם החברות ביג ומחסני השוק, וכן על מימון מחדש בהיקף של כ- 2.4 מיליארד ש"ח עם בנק לאומי.

לנופר ישראל הצבר הגדול בישראל של מתקני אגירה שהבטיחו חיבור לרשת בהיקף של כ-7 GWh.

נופר אנרגיה, מובילה עולמית בתחום האנרגיה המתחדשת, הודיעה היום (א׳) על עסקה אסטרטגית. חברת הבת נופר ישראל, חתמה על מזכר הבנות עם כלל ביטוח להשקעה של כ- 300 מיליון ש"ח בחברה. העסקה משקפת לנופר ישראל שווי של כ- 1.3 מיליארד ₪ (לפני הכסף) וזאת כנגד הקצאת מניות של 18.75% מהון מניות החברה. השלמת העסקה צפויה תוך 90 יום.

בדוחות הרבעון השני דיווחה נופר אנרגיה על התקדמות משמעותית בפעילות החברה בישראל, עם דגש על תחום האגירה. לחברה את הצבר הגדול בישראל של מתקני אגירה שהבטיחו חיבור לרשת בהיקף של כ-7 GWh, אותם השלימה באמצעות שותפויות עם שחקנים מובילים בשוק הישראלי, בין היתר, עם חברת ביג ורשת מחסני השוק. וכן, חתמה על מזכר הבנות למימון מחדש של כ-2.4 מיליארד שקל עם בנק לאומי, תוך שיפור תנאי המימון וחילוץ הון לתמיכה בצמיחה.

עופר ינאי, בעל השליטה ומנכ"ל נופר אנרגיה: "ההתקשרות עם כלל ביטוח והזרמת ההון המשמעותית לנופר ישראל היא הוכחה נוספת לתנופת הצמיחה האדירה של החברה. ההשקעה של כלל ביטוח מהווה הבעת אמון אסטרטגית בצוות, ביכולות ובנכסים של נופר ישראל. השקעה זו היא צעד משמעותי לחיזוק ההון ולפעילות נופר ישראל, והיא תאפשר לנו להמשיך ולצמוח בקצב מואץ - הן בנופר ישראל והן בקבוצה כולה. מדובר בצעד אחד מתוך סדרת מהלכים אסטרטגיים נוספים שאנו מתכננים לבצע בהמשך, כחלק מאסטרטגיית יצירת הערך ומינוף הפלטפורמות בהן נופר פעילה בארץ ובעולם. ברצוני להודות לברק בנסקי וניר עובדיה על הבעת האמון והשותפות".

נדב ברקן, מנכ"ל נופר ישראל: "ההשקעה בנופר ישראל מבטאת את האמון הרב של חברת כלל ביטוח, אחת מחברות הביטוח וההשקעה הגדולות והמוערכות בישראל, בחברה, בהנהלתה ובצבר הפרויקטים שהיא מפתחת. ההשקעה משקפת ערך משמעותי לפעילות החברה ולהישגיה בשנה החולפת, אשר יחד עם המימון מחדש של הנכסים המניבים יאפשרו לחברה להרחיב את השקעותיה ופעילותה בישראל לשנים הבאות. אני רוצה להודות לכלל ביטוח ולאביטל כהן וגיא כהן שהובילו את ההשקעה מטעמה".

