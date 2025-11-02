הרשות עלולה להטיל על הפניקס קנסות ולמנוע העברת נכסים שטרם הועברו

בדצמבר 2024 החליט דירקטוריון הפניקס ביטוח על חלוקת דיבידנד בעין של נכסים בהיקף של 1.4 מיליארד ₪ מהפניקס ביטוח לחברת האם הפניקס פיננסים. בין הנכסים נמצאים בית הורד בגבעתיים, ששוויו 600-700 מיליון שקל ואחזקותיה של הפניקס ביטוח במועדון הנוסע המתמיד של אל על, שהסתכמו אז ב-19.9%. בשבוע שעבר דיווחה הפניקס פיננסים כי מימשה אופציה לרכישת 5.1% נוספים ממניות הנוסע המתמיד ועלתה לאחזקה של 25%.

ברשות שוק ההון ביקשו מהפניקס ביטוח הבהרות לגבי המהלך, ובימים אלה העבירה הרשות לחברה טיוטת דוח ביקורת בנושא. דוח הביקורת מתייחס בין היתר לנושאים הבאים בתהליך קבלת ההחלטות: ליקויים בממשל תאגידי כגון העדר מעורבות של ועדת ההשקעות נוסטרו בהחלטה על החלוקה, שאלת סיווגה של חלוקת דיבידנד בעין כ"עסקה" וניגודי עניינים של נושאי משרה בהפניקס ביטוח המחזיקים במכשירים הוניים (אופציות) בחברה ובחברות בנות אחרות בקבוצת הפניקס במסגרת תוכנית התגמול, והם ייהנו מעלייה עתידית בשווי הנכסים.

מבדיקת הרשות עולה חשש לניגוד עניינים בעצם ההעברה, מאחר שמנהלי הפניקס מחזיקים באופציות בחברות־בנות של חברת הפיננסים וייהנו מעלייה עתידית בשווי הנכסים. גם העברת אחזקות הפניקס ביטוח במועדון הנוסע המתמיד של אל על, אל חברת האחזקות שמעליה, זוכה לביקורת מיוחדת; הרשות סירבה בעבר לבקשת הפניקס ביטוח להעלות את אחזקותיה ל-25%, ולדבריה העברת האחזקות במועדון להפניקס פיננסים, נועדה לעקוף את סירוב הרשות.

הפניקס ביטוח נדרשת להגיב לטיוטת דוח הביקורת בתוך 45 ימים ונכון למועד זה טרם התקיים שיח עם הרשות על טיוטת דוח הביקורת.

יש לציין, כי לאחר העברת הנכסים, הרשות אינה יכולה לבטל את המהלך, אבל היא יכולה להטיל על הפניקס סנקציות וקנסות ולמנוע העברת נכסים שטרם הועברו.

מהפניקס ביטוח נמסר בתגובה, כי היא פעלה "במסגרת קבלת ההחלטה על חלוקת הדיבידנד בעין כדין וסבורה כי לאחר שתגיש את תגובתה המלאה לטיוטת דוח הביקורת ותקיים דיאלוג ענייני עם הפיקוח, הדוח הסופי ישקף את העובדה שחלוקת הדיבידנד בוצעה בהתאם להוראות הדין ולטובת הפניקס ביטוח.

