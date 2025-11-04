יישור קו עם מדינות אחרות - פורמת המיסוי החדשה בהייטק

מורן צ'מסי, שותף מנהל ב Amplefields Investments: "הרפורמה המיסויית מגיעה בעיתוי נכון אחרי שנתיים של חוסר ודאות מבחינה כלכלית וביטחונית. רק לאחרונה ראינו על פי דו"ח רשות החדשנות של תמונת מצב ההייטק בישראל 2025 כי גיוסי ההון של סטארטאפים ישראליים חזרו לרמות 2019-2020. כשבשנת 2024 גויסו 10.6 מיליארד דולר. הרפורמה מחזקת את המגמה הזו, עם ודאות רגולטורית והקלות שמיישרות קו עם מדינות כמו למשל: בריטניה, שמעניקה הטבות מס למשקיעים פרטיים, וסינגפור, שמציעה פטור מלא ממס רווחי הון. זהו מהלך אסטרטגי שמחזיר אמון, מעודד השקעות, מחזק את מעמדנו כמרכז חדשנות גלובלי ובו זמנית מעניק רוח גבית להון לטובי המוחות שיבחרו לחזור ארצה".