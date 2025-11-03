תעשיית הקרנות גייסה באוקטובר 2025 סכום של כ-5.5 מיליארד ₪, בהובלת הקרנות הפסיביות

התעשייה הפסיבית מגייסת בחודש אוקטובר סכום גבוה של כ-3.0 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל גייסו כ-2.1 מיליארד ₪ והקרנות המחקות הוסיפו לגיוס סכום של כ-0.9 מיליארד ₪.

בתוך הקרנות הפסיביות כמעט כל הגיוס הגיע אל הקרנות המתמחות במניות בישראל, אשר גייסו כ-2.4 מיליארד ש"ח (כ-1.95 מיליארד ₪ בקרנות הסל וכ-0.45 מיליארד ₪ בקרנות המחקות) מתוך גיוס כולל כאמור, של כ-3.0 מיליארד ₪.

התעשייה האקטיבית המסורתית מסכמת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-2.6 מיליארד ₪.

הקטגוריה המגייסת ביותר בקרנות האקטיביות המסורתיות, היא קטגוריית אג"ח כללי שסיימה עם גיוס של כ-1.2 מיליארד ₪.

הקרנות הכספיות עוברות לפדיון קל לאחר שבעה חודשים רצופים של גיוסים נאים ומסיימות את החודש עם יציאת כספים של כ-110 מיליון ₪.

תעשיית הקרנות בחודש אוקטובר - עלייה בהיקף הנכסים המנוהל מ-723.4 מיליארד ₪ ל-736.5 מיליארד ₪, הנובעת מגיוס בתעשייה של כ-5.5 מיליארד ₪ ומעליית ערך של כ-7.6 מיליארד ₪.

תשואות בשווקים:

חודש אוקטובר התאפיין בתנודתיות גבוהה בשווקים בארץ ובעולם, כאשר המדדים המובילים מסכמים את החודש במגמה חיובית,

בשוק המניות בארה"ב מדד הדאו ג'ונס עלה בכ-2.4%, מדד ה-S&P500 סיים את חודש אוקטובר בתשואה חיובית של 2.0% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור של כ-4.1%.

באירופה, הדאקס הגרמני: סיים את חודש אוקטובר עם תשואה חיובית של כ-1.6%.

באסיה: מדד הניקיי עלה בשיעור חד במיוחד של כ-13.9%.

שוק המניות הישראלי, סיים את אוקטובר במגמה חיובית גם הוא כאשר מדדי ת"א 35, 125 ו-90, רשמו עליות שערים של כ-2.3%, כ-2.7% וכ-4.1% בהתאמה.

איגרות החוב הממשלתיות בישראל השיגו תשואה חיובית של כ-1.2% ואיגרות החוב הקונצרניות עלו בשיעור של כ-0.7%.

התעשייה האקטיבית המסורתית גייסה בחודש אוקטובר סכום של כ-2.6 מיליארד ₪.

כל הקטגוריות מסיימות בגיוס למעט קטגוריית אג''ח בחו''ל.

הקטגוריה המגייסת ביותר היא קטגוריית אג''ח כללי עם גיוס של כ-1.2 מיליון ₪, אחריה קטגוריית אג''ח מדינה עם גיוס של כ-590 מיליון ₪, קטגוריית מניות בישראל גייסה סכום של כ-305 מיליון ₪, קטגוריית חברות והמרה הוסיפה לגיוס סכום של כ-250 מיליון ₪, קטגוריית מניות בחו''ל מסכמת את חודש אוקטובר עם גיוס של כ-125 מיליון ₪, הקרנות הגמישות סיימו עם גיוס של כ-80 מיליון ₪, אגד קרנות גייסו סכום של כ-60 מיליון ₪ וקטגוריית ממונפות ואסטרטגיות תרמו לגיוס סכום של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה היא קטגוריית אג''ח בחו''ל אשר פדתה באוקטובר כ-40 מיליון ₪.

הקרנות הכספיות עוברות לפדיון קל לאחר שבעה חודשים רצופים של גיוסים נאים ומסיימות את החודש עם יציאת כספים של כ-110 מיליון ₪, בחלוקה מעורבת, כאשר הקרנות הכספיות השקליות פדו כ-275 מיליון ₪ ואילו הקרנות הכספיות הדולריות גייסו כ-165 מיליון ₪.

בקרנות המחקות הגיוס המשמעותי ביותר הגיע אל קטגוריית מניות בישראל שגייסה סכום של כ-435 מיליון ₪, אחריה קטגוריית חברות והמרה עם גיוס של כ-300 מיליון ₪, קטגוריית אג''ח מדינה סיימה עם גיוס של כ-150 מיליון ₪ וקטגוריית נכסים דיגיטליים, קטגוריה חדשה שנפתחה השנה, גייסה באוקטובר כ-20 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה היחידה היא קטגוריית אג''ח בחו''ל (כמו בקרנות המסורתיות) שפדתה סכום של כ-25 מיליון ₪.

קרנות מניות בחו''ל סיימו את חודש אוקטובר ללא שינוי.

בקרנות הסל, הקטגוריה המגייסת ביותר גם כאן הייתה זו של מניות בישראל, אשר גייסה סכום גדול מאוד של כ-1.95 מיליארד ₪, כאשר הגיוס הכולל בקרנות הסל עמד על כ-2.1 מיליארד ש"ח ₪. אחריה, קטגוריית חברות והמרה אשר גייסה סכום של כ-170 מיליון ₪, קרנות אג''ח מדינה גייסו סכום של כ-75 מיליון ₪, קטגוריית סחורות הוסיפה לגיוס סכום של כ-20 מיליון ₪, וקטגוריית נכסים דיגיטליים מסיימת עם גיוס של כ-5 מיליון ₪.

הקטגוריה הפודה ביותר היא מניות בחו''ל (בדומה למגמה בקרנות המחקות) אשר פדתה סכום של כ-65 מיליון ₪, קטגוריית ממונפות ואסטרטגיות פדתה סכום של כ-25 מיליון ₪, וקטגוריית אג''ח בחו"ל סיימה את אוקטובר בפדיון של כ-10 מיליון ₪.

נכון ליום 30.10.25, היקף נכסי תעשיית הקרנות עומד על כ-736.5 מיליארד ₪. נתון זה מתפלג באופן הבא:

תעשייה אקטיבית: כ-401.2 מיליארד ₪, מהם כ-220.9 מיליארד ₪ בקרנות מסורתיות, וכ-180.3 מיליארד ₪ בקרנות כספיות.

תעשייה פסיבית: כ-335.3 מיליארד ₪, מהם כ-209.2 מיליארד ₪ בקרנות סל, וכ-126.1 מיליארד ₪ בקרנות מחקות.

