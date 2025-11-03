לומברד אודייר: תשואות אג"ח צפויות להמשיך לרדת, אך אנו עוברים לעמדה ניטרלית

סמי פפן, אסטרטג אג"ח בבנק השוויצרי לומברד אודייר, מציין כי אנו שומרים על תחזית לירידה הדרגתית בתשואות האג"ח הממשלתיות הגלובליות, אך עוברים לעמדה ניטרלית באפיק זה ובאג"ח קונצרניות בדירוג השקעה, לאחר עליות חדות וירידת המרווחים לשפל של עשרות שנים.

בארצות הברית אנו צופים כי הפדרל ריזרב יוריד את הריבית באוקטובר ובדצמבר, ויסיים את מחזור ההורדות סביב 3 אחוזים בשנת 2026. תשואת האג"ח ל־10 שנים צפויה להתכנס לכ־3.9 אחוזים עם התמתנות האינפלציה והיחלשות שוק העבודה. עם זאת, קיים סיכון בטווח הקצר להאצה מחודשת של הצמיחה או של האינפלציה, ולכן אנו מעדיפים אג"ח לטווח בינוני של חמש שנים.

באירופה תשומת הלב מתמקדת בצרפת, שבה חוסר הוודאות הפוליטית עלול להרחיב זמנית את המרווח מול אג"ח גרמניה לרמות של 90 עד 100 נ"ב. אנו נוקטים זהירות באג"ח הצרפתיות ומעדיפים אג"ח גרמניות, כאשר תשואת הבונד ל־10 שנים צפויה לרדת ל־2.6 אחוזים.

בבריטניה אנו שומרים על העדפה לאג"ח Gilts הנתמכות בשוק עבודה חלש וברמות חיסכון גבוהות. אנו מעריכים כי בנק אנגליה יוריד את הריבית מ־3.5 אחוזים ל־2.5 אחוזים עד סוף 2026, וכי תשואת ה־ Gilt ל־10 שנים תרד לכ־4 אחוזים.

ביפן אנו צופים כי הבנק המרכזי ימשיך בנרמול מדורג של המדיניות המוניטרית, עם שתי העלאות ריבית של רבע אחוז כל אחת במהלך 2026. האג"ח היפניות מציעות תשואה עודפת של כחצי עד אחוז אחד על פני אג"ח של שווקים מפותחים אחרים, ואנו ממשיכים להעדיף מח"מ של חמש שנים.

לאחר ביצועים חזקים באג"ח קונצרניות בדירוג השקעה אנו מנטרלים את החשיפה העודפת, שכן המרווחים הצרים מותירים מרווח ביטחון קטן מדי במקרה של הפתעה שלילית. בנוסף, אנו מסירים את ההעדפה לאג"ח זבל אירופיות שאיבדו את היתרון על פני האמריקאיות, בעיקר עקב צורך גובר במיחזור חוב וחשיפה גדולה לצרפת.לעומת זאת אנו שומרים על חשיפה עודפת לאג"ח של שווקים מתעוררים במטבע חוץ, הנהנות מתשואות גבוהות ויסודות כלכליים חזקים.

