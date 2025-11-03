בורסת ת"א: מחזורי המסחר זינקו ב- 78% באוקטובר 2025

למרות חגי תשרי ומספר ימי מסחר מצומצם, היקף המסחר בשוק המניות נותר גבוה, עם עלייה מצטברת של כ- 71% מתחילת השנה. במחזורי המסחר בקרנות הסל נרשם גידול של כ- 32.5% מתחילת 2025, למרות ירידה קלה באוקטובר

מחלקת המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב מפרסמת את סיכום פעילות המסחר לחודש אוקטובר 2025 ול-10 החודשים הראשונים של השנה, ולפיו נמשך המומנטום החיובי במחזורי המסחר בשוק המניות, גם בחודש המתאפיין בעונתיות חלשה ובימי מסחר מעטים בשל חגי תשרי.

בחודש אוקטובר 2025 עמד מחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות על כ- 3.5 מיליארד שקל. בסיכום חודשי, הסתכם מחזור המסחר הכולל בכ-41.4 מיליארד שקל - עלייה של כ- 77.9% לעומת כ- 23.3 מיליארד שקל באוקטובר 2024. זאת, למרות שאוקטובר השנה כלל רק 16 ימי מסחר, בהם מספר ימי מסחר מקוצרים, לעומת 17 ימי מסחר מלאים בחודש המקביל אשתקד. כמו כן, תוכנית עשיית השוק הייעודית Tailor Made)), אשר החלה כבר באוגוסט, צוברת תאוצה ותרמה גם כן לגידול במחזורי המסחר בבורסה.

במבט רחב יותר, במהלך עשרת החודשים הראשונים של 2025 הגיע מחזור המסחר המצטבר בשוק המניות לכ-476 מיליארד שקל - גידול של כ- 71% לעומת כ- 278 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2024. נתון זה מעיד על עלייה משמעותית בפעילות המשקיעים – וזאת, ייתכן על רקע תנודתיות גוברת או עניין מתמשך בשוק ההון המקומי.

גם שוק קרנות הסל על מדדי המניות בבורסת תל אביב ממשיך להפגין פעילות ערה. מחזור המסחר בקרנות הסל, לרבות קרנות חוץ נסחרות בבורסה, הסתכם באוקטובר בכ-9.6 מיליארד שקל - ירידה קלה של כ-3% לעומת אוקטובר 2024, שבו נרשם מחזור של כ- 9.9 מיליארד שקל. עם זאת, מתחילת השנה נרשם גידול מצטבר של כ- 32.5% במחזורי קרנות הסל, שהגיעו לכ-109.5 מיליארד שקל, לעומת כ- 82.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד - נתון המלמד על העמקת השימוש במכשירים הפאסיביים בקרב ציבור המשקיעים.

יניב פגוט, סמנכ״ל המסחר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב:

"המשך העלייה במחזורי המסחר בבורסה, גם בחודש מאתגר עונתית כמו אוקטובר, משקף את הדינמיות והעניין המתמשך של המשקיעים בשוק ההון המקומי. הגידול המשמעותי בהיקפי המסחר מתחילת השנה מצביע על אמון גובר בבורסה כמוקד פעילות מרכזי בשוק ההון הישראלי, לצד העמקת הפעילות במכשירים הפאסיביים דוגמת קרנות הסל".

