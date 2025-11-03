אנלייט השלימה עסקת שותפות מס בהיקף של כ-150 מיליון דולר לפרויקט Quail Ranch

הפרויקט כולל מערך משולב 128 MW ייצור סולארי ו־400 MWh אגירת אנרגיה וצפוי להגיע להפעלה מסחרית בסוף 2025.
זוהי עסקת שותפות המס החמישית של אנלייט בארה"ב, המעלה את היקף שותפויות המס המצטבר לכמיליארד דולר.
אנלייט מדווחת היום (ב') כי חברת הבת האמריקאית שלה Cl?nera Holdings, השלימה עסקת שותפות מס עם בנק Wells Fargo עבור פרויקט Quail Ranch שבניו מקסיקו.
במסגרת העסקה, Wells Fargo יעמיד מימון מס הכולל השקעה במועד ההפעלה המסחרית (COD) בסך 131 מיליון דולר, סכום הצפוי לגדול לכמעט 150 מיליון דולר באמצעות תשלומי Pay Go לאורך עשר שנות ההפעלה הראשונות.
Quail Ranch הוא מערך משולב של ייצור סולארי ואגירת אנרגיה, בהספק של 128 MW וקיבולת אגירת אנרגיה של 400 MWh, ובהיקף השקעה כולל של 275 מיליון דולר.
הפרויקט צפוי להגיע להפעלה מסחרית (COD) לקראת סוף 2025. עם כניסתו לפעילות מלאה, הוא צפוי להניב הכנסות שנתיות של כ-24 מיליון דולר ו-EBITDA של כ-17 מיליון דולר בשנת ההפעלה המלאה הראשונה. הפרויקט חולק תשתיות חיבור לרשת עם Atrisco, כחלק מאסטרטגיית Connect and Expand של אנלייט, למיצוי תשתיות החיבור הקיימות, באופן המצמצם עלויות, מפחית סיכונים וממקסם תשואות.
לפרויקט הסכם רכישת חשמל (PPA) ארוך טווח מסוג BUSBAR ל-20 שנה עם חברת החשמל Public Service Company of New Mexico (PNM), בעלת דירוג השקעה, המספק בסיס הכנסות יציב וארוך טווח לאורך תקופת החוזה.
עסקת שותפות המס צפויה לכלול זיכויי מס בגין ייצור (PTC) למערך הסולארי וזיכויי מס להשקעה (ITC) למרכיב אגירת האנרגיה. הפרויקט צפוי להיות זכאי גם לתוספת Energy Community Adder בשיעור 10%.
עדי לויתן, מנכ״לית אנלייט: "השלמת עסקת שותפות המס ב־Quail Ranch היא צעד נוסף בהרחבת הפעילות שלנו בארה"ב. הצטרפותו של בנק Wells Fargo כשותף מימון מס, מן המוסדות הפיננסיים המובילים בארצות הברית, משקפת אמון באיכות הפרויקט וביכולות הביצוע שלנו, וממצבת את אנלייט בחזית המעבר לאנרגיה נקייה. אנחנו באנלייט גאים להמשיך לבסס שותפויות ארוכות טווח שמרחיבות גישה לחשמל נקי, אמין ונגיש בקנה מידה רחב".