ולנס סמיקונדקטור ממנה את יורם זלינגר לתפקיד המנכ"ל

חברת ולנס סמיקונדקטור (Valens Semiconductor, NYSE:VLN), ספקית מובילה של שבבים לתקשורת מהירה בתעשיות האודיו-וידאו והרכב, מודיעה היום על מינויו של יורם זלינגר למנכ"ל החברה וחבר דירקטוריון, החל מיום 13 בנובמבר 2025. זלינגר יחליף את גדעון בן-צבי שכיהן כמנכ"ל החברה משנת 2020 וישאר מעורב באופן פעיל כחבר דירקטוריון.

"אני נרגש לקבל את יורם זלינגר ל-ולנס סמיקונדקטור", אמר פיטר מרטנס, יו"ר דירקטוריון ולנס. "יורם מביא איתו ניסיון של עשרות שנים בהובלת חברות הייטק גלובליות לצמיחה ורווחיות, כמו גם את ניסיונו בהוצאה לפועל של אסטרטגיות חדירה לשוק. בשם חברי הדירקטוריון, ברצוני להודות לגדעון על עבודתו ומסירותו במהלך חמש וחצי השנים האחרונות".

מרטנס הוסיף: "תחת הנהגתו של גדעון בן-צבי, ולנס השיגה הצלחות ראויות לציון, הכוללות בין היתר את כניסתה למסחר בבורסת ניו-יורק, זכייתה של ולנס בפרויקטים עם יצרניות רכב מובילות והקמתה של המחלקה העסקית הרב-תחומית (CIB), שמטרתה להמשיך את צמיחת החברה בשווקים הקיימים וחדירתה לשווקים חדשים".

יורם זלינגר מביא עמו למעלה מ-25 שנות ניסיון ניהולי בחברות הייטק גלובליות, עם רקורד מוכח בהובלת צמיחה, חדשנות והצלחות עסקיות משמעותיות. בתפקידו האחרון שימש כמנכ"ל חברת הסייברPerception Point, שם הוביל את החברה לצמיחה יוצאת דופן בהכנסות, שהסתיימה ברכישתה על ידי חברת Fortinet בשנת 2024. לפני כן, כיהן כמנכ"ל חברת Red-bend Software, והפך אותה למובילה עולמית בתחום ניהול תוכנה למובייל ולתעשיית הרכב, כאשר הטכנולוגיה שלה שולבה בלמעלה משני מיליארד מכשירים, הישג שהוביל לרכישתה המוצלחת על ידי חברת Harman International. בשלבים מוקדמים יותר בקריירה שלו כיהן בתפקידי ניהול שונים בחברות GreenRoad ו-‏Algorithmic Research.

"הייתה לי זכות גדולה להוביל את צוות ולנס בשנים האחרונות", אמר גדעון בן-צבי, מנכ"ל ולנס סמיקונדקטור היוצא. "נדיר למצוא קבוצה של אנשים כה נחושים, מוכשרים ומאוחדים סביב חזון משותף, ואני אסיר תודה על כך שזכיתי להיות חלק מהמסע הזה. הטכנולוגיה של ולנס הינה ייחודית, ואני מאמין שרק התחלנו לגלות את הפוטנציאל שלה לשנות תעשיות שלמות. ולנס רשמה צמיחה בהכנסות במשך חמישה רבעונים רצופים ואעקוב אחר יורם כשהוא ממשיך ומוביל את ולנס לגבהים חדשים".

"נמשכתי ל-ולנס בשל הבסיס החזק שלה: טכנולוגיה חדשנית ושותפויות אסטרטגיות בתעשיות השונות" אמר יורם זלינגר. "ולנס ניצלה את מעמדה המוביל בשוק האודיו-וידאו המקצועי כקרש קפיצה לשווקים בעלי פוטנציאל צמיחה גבוה, כגון שוק הרכב, התעשייה והרפואה. עם טכנולוגיה מצוינת וצוות מסור ובעל ניסיון, אני בטוח שנאיץ את הצמיחה של ולנס ונחזק את מעמדה כמובילה בתחום תקשורת דיגיטלית מהירה, עתירת הביצועים בין התעשיות השונות".

במקביל, ולנס מודיעה על שינויים בדירקטוריון החברה, כאשר ד"ר אייל קישון וד"ר דרור ירושלמי יסיימו את תפקידם כחברי דירקטוריון, לאחר הצטרפותו לאחרונה של יגאל רותם לדירקטוריון. את הרכב הדירקטוריון ניתן לראות באתר החברה.