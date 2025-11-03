אישור קבוע: בלייד ריינג׳ר מורשית לטיסות רחפנים אזרחיות

האישור ניתן לאחר השלמת כלל שלבי הניסויים והבדיקות שנדרשו על ידי רת"א, שמואל ינאי בעל השליטה בחברה: "מדובר בבשורה משמעותית, למיטב ידיעתנו אנחנו הראשונים בישראל, האישור יאפשר תחילת פעילות בישראל"
חברת בלייד ריינג׳ר, המפתחת ומוכרת מטע"דים לניקוי ותחזוקת מתקני אנרגיה סולארית, הודיעה כי קיבלה מרשות התעופה האזרחית (רת״א) אישור קבוע לטיסה עבור מערכת הרחפנים מדגם DJI AGRAS T50, המשמשת את החברה לפעילות ניקוי פאנלים סולאריים.
האישור ניתן לאחר השלמת כלל שלבי הניסויים והבדיקות שנדרשו על ידי רת״א, ונמסר לחברת הבת של בלייד ריינג׳ר – סולאר דרון בע״מ, המחזיקה בכל האישורים והציוד המבצעי הדרוש לטיסות הרחפנים המסחריות של הקבוצה. האישור תקף עד ליום 29 באוקטובר 2026.
קבלת ההרשאה הקבועה מהווה אבן דרך משמעותית עבור בלייד ריינג׳ר, שכן היא מאפשרת את הרחבת פעילות החברה בישראל, תוך עמידה מלאה בדרישות הרגולטוריות להפעלת כלי טיס בלתי מאוישים למטרות תחזוקה שוטפת של תשתיות אנרגיה מתחדשת.
בעל השליטה בחברה, שמואל ינאי מסר בהמשך לדיווח: "מדובר בבשורה משמעותית, כאשר למיטב ידיעתנו אנחנו הראשונים בישראל עם אישור שכזה. האישור יאפשר תחילת פעילות בישראל. המערכות של החברה מעניקות פתרון ניקוי הוליסטי, זול, יעיל וכן המאפשר ניקיון במקרים רבים בהם הניקיון הידני לא מספק פתרון הולם".