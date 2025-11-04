היסטוריה בסופווייב: הכנסות שיא ורווחיות נקייה צפויה לכל 2025

ההכנסות ברבעון צמחו בשיעור חד של כ-56% לשיא של כ-21.1 מיליון דולר.
החברה מציגה ברבעון השלישי רווח נקי של כמיליון דולר ותזרים מזומנים חיובי בסך של כ-2.5 מיליון דולר.
ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2025 צמחו בכ-42% לכ-58.7 מיליון דולר.
כ-667,000 טיפולים בוצעו ברחבי העולם מיום השקת המוצר.
סופווייב מעדכנת כי החברה מצפה להשגת רווחיות נקייה לשנת 2025 כולה.
חברת האסתטיקה הרפואית סופווייב (Sofwave), מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2025.
עיקרי התוצאות לרבעון השלישי של 2025:
ההכנסות ברבעון השלישי הסתכמו בכ-21.1 מיליון דולר, עלייה של כ-56% לעומת הרבעון המקביל ב-2024. ההכנסות החוזרות ממכירת פולסים ברבעון הסתכמו בכ-8.3 מיליון דולר, עלייה של כ-55%, ומהוות כ-40% מסך ההכנסות. ההכנסות ממכירת מכונות הסתכמו בכ-12.8 מיליון דולר, עלייה של כ-57% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי הסתכם בכ-15.5 מיליון דולר - עלייה של כ-53% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי ברבעון עמד על כ-73.7%.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי טיפס לכ-1.5 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה מציגה ברבעון השלישי רווח נקי של כ-1 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מדובר ברבעון שני ברציפות בו החברה מציגה רווח בשורה התחתונה. בניטרול תשלום מבוסס מניות (Non-IFRS) זינק הרווח הנקי ברבעון השלישי לכ-1.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-0.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.
החברה ייצרה ברבעון השלישי תזרים מזומנים חיובי של כ-2.5 מיליון דולר.
עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים של 2025:
ההכנסות לתשעת החודשים הראשונים של 2025 הסתכמו בכ-58.7 מיליון דולר, עלייה של כ-42% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
ההכנסות החוזרות ממכירת פולסים הסתכמו בכ-24.5 מיליון דולר, עלייה של כ-52% ומהוות כ-42% מסך ההכנסות. ההכנסות ממכירת מכונות הסתכמו בכ-34.2 מיליון דולר, עלייה של כ-35.6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים הסתכם בכ-44.1 מיליון דולר, עלייה של כ-41% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח הגולמי בתקופה עמד על כ-75.1%.
הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים טיפס לכ-2.7 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-3.5 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
בשורה התחתונה, החברה מסכמת את תשעת החודשים הראשונים של 2025 עם רווח נקי של כ-1.4 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-3.8 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. בניטרול תשלום מבוסס מניות (Non-IFRS) זינק הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של 2025 לכ-3.2 מיליון דולר, לעומת הפסד של כ-2.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
נכון ל-30 בספטמבר 2025, החברה מחזיקה במזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-26.5 מיליון דולר.
החברה מעדכנת כי היא מצפה להשגת רווחיות נקיה בסיכום שנת 2025, זאת בהמשך לצפי קודם שהציגה החברה, לפיו תגיע בסיכום שנת 2025 לאיזון תפעולי .
התפתחויות עסקיות אחרונות:
החברה קיבלה אישור (Pre-market clearance) ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) למכשיר Pure ™Impact VIP - מכשיר EMS עצמאי לחיזוק ומיצוק שרירים במספר אזורי גוף.
כ-667,000 טיפולים בוצעו מאז תחילת הפעילות המסחרית.
לו סקאפורי, מנכ"ל סופווייב, מסר: "סופווייב מציגה רבעון יוצא דופן נוסף, עם הכנסות שיא - דווקא ברבעון שנחשב לחלש ביותר בתעשיית המכשור הרפואי האסתטי. הביצועים המרשימים הושגו הודות לעלייה של למעלה מ-50% משנה לשנה גם במספר המכירות של מכשירים חדשים וגם בהכנסות החוזרות ממכירת פולסים - נתון שמעיד על ביקוש חזק מצד לקוחות חדשים וקיימים כאחד. יתרה מכך, מדובר ברבעון שני רצוף עם רווח נקי חיובי, עם תזרים מזומנים חיובי של 2.5 מיליון דולר. אנו מצפים לסיים את שנת 2025 עם תנופה עסקית חזקה, תוך מענה לביקוש הגובר לטיפולים שאנו מציעים, מגמה שמתחזקת ככל שהשימוש בתרופות GLP-1 גובר וישנו ביקוש למיצוק העור הרופס לאחר ההרזיה. הישגים אלו מחזקים את מעמדה של סופווייב כאחת מהחברות הצומחות ביותר בתחום הטכנולוגיה הרפואית האסתטית".
ד"ר שמעון אקהויז, יו"ר הדירקטוריון ומייסד-משותף, הוסיף: "שיא ההכנסות שרשמה סופווייב ברבעון האחרון הוא עדות חזקה לטכנולוגיה פורצת הדרך שלנו ולערך שאנו מספקים הן למטופלים והן למטפלים. הצמיחה המרשימה של החברה משקפת בצורה ברורה את המעבר של שוק האסתטיקה לפתרונות טיפול מתקדמים שמוכחים מבחינה קלינית. עם כ-667,000 טיפולים שבוצעו מאז תחילת השיווק, ועם הכרה הולכת וגדלה במותג, סופווייב ממשיכה להרחיב את נתח השוק שלה בתחום האסתטיקה הרפואית הלא-פולשנית. בנוסף, האימוץ הגובר של תרופות הרזיה (GLP-1) ממשיך לשמש מנוע מרכזי לביקוש בטיפולי מתיחה, מיצוק וחיטוב, וממצב אותנו היטב בדרך להרחבת הפעילות במספר הולך וגדל של שווקים בהם אנו פועלים".
38 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.81 מיליון בסופווייב
קרנות נאמנות שמחזיקות את סופווייב. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
2.45%
|
4592343
|
1.71%
|
165600.26
|
1.71%
|
439310.27
|
1.33%
|
5362326.18
|
1.32%
|
397950
|
1.28%
|
619620
|
1.23%
|
1008140
|
1.15%
|
3034156.51
|
0.8%
|
2803716.93
|
0.69%
|
8896261.5