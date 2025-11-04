סולרום: הזמנות בסך של כ-3.5 מיליון ש"ח מ- 3 לקוחות ביטחוניים לייצור מערכות חשמל

סולרום החזקות בע"מ (TASE:SLRM), ("סולרום" או "החברה"), המפתחת ומייצרת מערכות, מוצרים וציוד אלקטרוני ואלקטרו-מכני לשוק הביטחוני, וכן מוצרים אלקטרואופטיים מבוססי טכנולוגיית לייזרים מסוג QCL ליישומים צבאיים-ביטחוניים, הודיעה היום כי סולרום אלקטרוניקה בע"מ, חברה בת בבעלותה המלאה (100%) קיבלה הזמנות בסך כולל של כ-3.5 מיליון ש"ח מ-3 לקוחות שונים בתחום הביטחוני לפיתוח וייצור של כבילה ומערכות חשמל.
אספקת המוצרים שהוזמנו כאמור בשלוש ההזמנות מיועדת להתבצע במהלך המחצית הראשונה של שנת 2026.
מתן רבין, מנכ"ל סולרום, מסר: "ההזמנות החדשות משקפות את אמון הלקוחות ביכולות ההנדסיות והטכנולוגיות של סולרום, ובפרט בתחום פיתוח מערכות חשמל ופתרונות אינטגרציה מתקדמים לשוק הביטחוני. אנו רואים בגידול בביקושים מגורמים שונים עדות למעמדה ההולך ומתחזק של החברה כספקית טכנולוגיה ישראלית איכותית ואמינה, וממשיכים לפעול להרחבת סל המוצרים והפרויקטים שלנו גם בשווקים בינלאומיים."