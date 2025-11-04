נקסט ויז׳ן מזנקת: עסקת ענק חדשה ב- 24 מיליון דולר

נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות (TASE: NXSN) , חברת צמיחה טכנולוגית המפתחת, מייצרת ומשווקת פתרון צילומי, יום ולילה מיוצב לכלים קרקעיים ואוויריים כדוגמת מיקרו ומיני מזל"טים ורחפנים, בעלות יחס משקל/גודל וביצועים מהטובים בעולם, מדווחת היום על קבלת הזמנה לרכישת מצלמות ומוצרים נוספים של החברה בתמורה כוללת של כ – 24 מיליון דולר.

התמורה תשולם בתוך 30 ימים מהמועד שבו הוציאה החברה את החשבונית עבור כל משלוח של מוצרים, בהתאם למועדים המוסכמים בין הצדדים. החברה תספק את ההזמנה במועדי אספקות כפי שהוסכם עם הלקוח ועד לסוך חודש יולי 2026.

מתחילת השנה דיווחה נקסט ויז'ן על 21 עסקאות למכירת מצלמות ואביזרים נוספים שתמורתן מעל שני מיליון דולר. סך עסקאות אלה מסתכם להיקף כולל של כ-125 מיליון דולר.

חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן:" אנו שמחים לדווח על קבלת הזמנה משמעותית נוספת, בהיקף כולל של כ- 24 מיליון דולר, אשר תסופק ללקוח עד סוף יולי 2026 . הזמנה זו מצטרפת לרצף של הזמנות מהותיות שקיבלנו בחודשים האחרונים, כחלק ממגמת גידול עקבית בביקוש לפתרונות הצילום של נקסט ויז'ן ברחבי העולם.

במהלך השנה האחרונה השקענו רבות בהעמקת הקשרים עם לקוחות גלובליים, הרחבנו את יכולות הייצור, שיפרנו תהליכים תפעוליים, כדי לתת מענה לקצב הביקושים ההולך וגובר.

במקביל, כחלק מהאסטרטגיה להרחבת החשיפה למשקיעים גלובליים - השלמנו לפני כחודש וחצי גיוס הון מוצלח בהיקף של כ־414 מיליון דולר. מהלך זה מעניק לחברה גמישות פיננסית שתאפשר לה להאיץ את הצמיחה הן באופן אורגני והן באמצעות רכישות אסטרטגיות. הצמיחה המתמשכת, ההשקעות האסטרטגיות והאמון מצד לקוחות ומשקיעים כאחד ממחישים את מיצובה של נקסט ויז'ן כשחקנית מובילה בתחום הפתרון הצילומי המיוצב בזירה הבינלאומית, ומבססים את יכולתה להמשיך ולהוביל את השוק גם בשנים הבאות".



לגרף נקסט ויז׳ן לחצו כאן

347 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 886.48 מיליון ב נקסט ויז׳ן

קרנות נאמנות שמחזיקות את נקסט ויז׳ן. לרשימה המלאה