קסטרו-הודיס: שמירה על שליטה בראדיקסיס (איב רושה ארה"ב) עם כניסת שותפים חדשים

קסטרו-הודיס מודיעה על המשך השקעתה ב-Radixis ומודיעה על מתווה השקעה חדש שבמסגרתו היא תשמר את שליטתה לצד כניסת שותפים אסטרטגיים ב-Radixis, חברה בת בעלת הזיכיון הבלעדי לשיווק והפצה של המותג 'איב רושה' בארה"ב.

החברה חתמה על מזכר הבנות עם משקיעים אסטרטגיים; קבוצת טננגרופ, מהחברות הישראליות המובילות והוותיקות בתחום האיקום בארה"ב, משקיעים פרטיים בניהם מייסד קרן פיטנגו, אהרון מנקובסקי, הידועים ביצירת ערך והשבחת חברות הזנק ובעלי המניות הקיימים, לגיוס של כ-4.5 מיליון דולר ל- Radixis, מתוכם כ-550 אלף דולר יושקעו על ידי החברה.

לאחר ההשקעה קבוצת קסטרו-הודיס תחזיק כ-54% ב-Radixis, למשקיעים החיצוניים יוקצו כ-29% מהמיזם ומר רוטר יוותר עם 9.9% ממניות המיזם.

קבוצת קסטרו-הודיס הודיעה היום כי Radixis, חברת בת אשר לה הסכם בלעדיות עם בעלי מותג הקוסמטיקה הצרפתי "איב רושה" לשיווק והפצה של המותג בארה"ב, חתמה על מזכר הבנות לפיו יושקעו ב- Radixis כ- 4.5 מיליון דולר.

לפי מזכר ההבנות, כ- 3 מיליון דולר יושקעו על ידי קבוצת טננגרופ, חברת אי קומרס בינלאומית הפועלת בתחום הדאטה והטכנולוגיה ומתמחה במיתוג, שיווק ומכירה ישירה ללקוח און ליין, כ- 550 אלף דולר יושקעו על ידי החברה, כ- 480 אלף דולר על ידי משקיעים פרטיים נוספים – בניהם מייסד קרן פיטנגו אהרון מנקובסקי שמביאים עמם ניסיון עשיר של שנים רבות בהשבחת חברות טכנולוגיה, ניהול פרויקטים והשקעות בתחומי ההיי טק, ומוכרים כשותפים מובילים ביצירת ערך וצמיחה בחברות פורטפוליו והיתר, על ידי בעלי המניות הקיימים, ביניהם רון רוטר, שישקיע כ-450 אלף דולר, על פי זכות המצרנות העומדת להם.

הנהלת Radixis באמצעות רון רוטר ביחד עם הנהלת קסטרו-הודיס, קיימה מו"מ עם קבוצת המשקיעים החיצוניים מהצעת רוטר מחודש אוגוסט האחרון (שאינם קשורים לבעלי השליטה בחברה או לרון רוטר) והצליחה להגיע למתווה חדש להשקעה של המשקיעים החיצוניים במיזם יחד עם החברה.

לאחר ההשקעה, קבוצת קסטרו-הודיס תחזיק במיזם בשיעור של כ-54%, למשקיעים החיצוניים יוקצו כ-29% מהמיזם ורון רוטר יוותר עם 9.9% ממניות המיזם.

רון רוטר, מנכ"ל Inc Radixis, מסר: "ההשקעה מהווה הבעת האמון בחזון של Radixis להרחבת פעילות המותג Yves Rocher בארה"ב. השותפות עם קבוצת טננגרופ מביאה איתה ניסיון רב בתחומי האי-קומרס, הטכנולוגיה והצמיחה, ואנו מאמינים שהיא תאפשר לנו להאיץ את התפתחות החברה בשנים הקרובות."

יאיר אוחיון, מנכ"ל קבוצת קסטרו-הודיס, מסר: "אנחנו גאים ששחקנים אסטרטגים עם ניסיון ומוניטין בהשבחת חברות טכנולוגיה ובמכירה ישירה לצרכן בארה"ב, יהיו שותפים בהובלת החברה, אנו רואים ערך ופוטנציאל רב בסינרגיה בין כלל השותפים בפעילות המיזם תוך שמירת השליטה בחברה."

צור ארז, בעלים, מייסד ומנכ"ל קבוצת טננגרופ, מסר: "לקבוצת טננגרופ ידע ושנים רבות של ניסיון בתחום ה-Ecommerce בארה"ב. התרשמנו מאיכות המותג איב רושה ומפעילות המיזם ואנו מאמינים שהכלים והידע שצברנו יסייעו להגביר את פוטנציאל הצמיחה וההצלחה של Radixis בשוק האמריקאי הן במכירה ישירה לצרכן והן בהפצה בערוצים נוספים.