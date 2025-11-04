עיקרי דברי המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, בכנס הפיקוח על הבנקים בנושא "בנקאות המחר"

המפקח על הבנקים, דניאל חחיאשוילי, נשא דברים בכנס השנתי של הפיקוח על הבנקים בנושא "בנקאות המחר" שמתקיים היום, והציג את הכיוונים המרכזיים להתפתחות מערכת הבנקאות בישראל בשנים הקרובות. המפקח מיפה את השינויים באמצעות שני וקטורים מרכזיים: הווקטור האקסוגני- שכולל את צרכי הלקוחות, הסביבה התחרותית, ההתפתחויות הטכנולוגיות והדרישות הרגולטוריות- והווקטור האנדוגני, הכולל את עולם המוצרים והשירותים הבנקאיים, ערוצי השירות והמודלים העסקיים. מצורפת להודעה המצגת אותה הציג.

מצורפים ציטוטים מתוך דבריו:

"בשנה הקרובה יפרסם הפיקוח על הבנקים רגולציה להתאמת דרישות ההון בישראל לסטנדרטים העולמיים בנושא. במסגרת זו, דרישות ההון ייבנו מכריות הון, מה שיאפשר לפיקוח על הבנקים גמישות גבוהה יותר להתאים את דרישות ההון לתרחישים שונים ושקיפות גבוהה יותר מול המערכת הבנקאית והציבור."

"המערכת הבנקאית צריכה להיערך לשוק תשלומים שעשוי לכלול מטבעות של בנקים מרכזיים ומטבעות יציבים. בין השאר, וכפי שקורה בעולם, על המערכת הבנקאית לבחון ולפתח את היכולת לטוקניזציה של פיקדונות. הפיקוח על הבנקים הקים צוות ייעודי שעובד עם נציגי המערכת הבנקאית בתחום זה."

"לקוחות המערכת הבנקאית דורשים הוגנות גבוהה יותר של הבנקים. דרישה זו מתרגמת גם לשיח ציבורי נרחב בנושא אך גם לתגובה של הלקוחות שמתבטאת בצעדים אקטיביים שלהם, בין היתר תודות לכלים שהעמדנו לרשותם ולטכנולוגיה המתקדמת. כך אנו רואים מעבר נרחב של כספי הלקוחות לקרנות כספיות, ללקוחות שפותחים חשבונות ניירות ערך בגופים מחוץ למערכת הבנקאית ועוד. לכן, הוגנות היא לא רק ערך חשוב בהתנהלות מול לקוחות, היא צורך עסקי בסיסי של המערכת הבנקאית, וכדאי להפנים זאת מהר."

"המידע הפיננסי של הלקוחות הוא הבסיס לבניית הצעת ערך על ידי הגופים הפיננסיים. הבנקאות הפתוחה היא פלטפורמה מרכזית לבנות את המידע הזה, ובשנים הקרובות הפיקוח על הבנקים יפעל להמשיך ולחזק אותה, בכל הקשור לאמינות המערכת ועידוד השימושיות בה."

"הבינה המלאכותית משנה וצפויה לשנות את ההתנהלות הבנקאית במידה רבה. הבנקים יוכלו לתת שירות מותאם לכל לקוח, וכן לשפר תהליכי עבודה תפעוליים, עסקיים וניהול סיכונים. כדי שזה יקרה, על הבנקים להיות ערוכים במערכות מחשב מתאימות ליישום כלי בינה מלאכותית, בעובדים המוכשרים לכך, וביכולת לנהל את הסיכונים הנובעים משימוש בבינה מלאכותית."

"התעצמות הטכנולוגיה מגדילה את סיכוני הסייבר. אנו רואים עלייה במספר תקיפות הסייבר, בתחכום התקיפות, שימוש בספקים חיצוניים לביצוע התקיפות ואף שימוש בבינה מלאכותית. המערכת הבנקאית צריכה להיות ערוכה תמיד לסיכונים אלו. במקביל הפיקוח על הבנקים פועל מול גופי המדינה לוודא תמיכה למערכת הבנקאית במוכנות זו ולהעלאת המודעות הציבורית לכך."

"הפיקוח על הבנקים, ביחד עם משרד האוצר והרגולטורים הנוספים, מוביל מהלך לעידוד כניסה של גופים חוץ בנקאיים למערכת הבנקאית, במטרה להגביר את התחרות במערכת הפיננסית. כחלק ממהלך זה, גופים שיפעלו תחת רישיון בנקאי ופיקוח יציבותי, יוכלו לבנות מודל עסקי גמיש, להציע מוצרים בנקאיים, להמשיך לעסוק בעיסוקים קיימים ולפעול תחת רישוי מותאם להיקף ואופי פעילותם. בנוסף, במסגרת הרפורמה גופים מוסדיים יוכלו להחזיק בבנקים קטנים."

"מערכת הבנקאות של המחר, שחלקה כבר כאן, תהיה מאוזנת יותר, מגוונת יותר ואף תחרותית יותר. היא תכלול גופים גדולים, שיהנו מיתרונות לגודל, אבל גם גופים נוספים, שכל הזמן יאתגרו את הגופים הגדולים, עם פוטנציאל לגדול ולהתפתח. זה יהיה שוק בריא יותר שיהיו בו גם מיזוגים בין שחקנים, וגם שיתופי פעולה, מתוך מטרה ליצור ערך אמיתי ומתמשך ללקוח״.

מצגת המפקח