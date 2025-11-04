גולדמן: הטכנולוגיה בולעת את העולם – והופכת את השוק לצר ביותר בהיסטוריה

Goldman:
כמה דברים הכי פיקנטים מהסקירה מקיפה ומאוד מעניינת !
להוריד, להוריד, להוריד
למרות הטון הניצי של פאוול, הורדת ריבית בדצמבר עדיין נותרה תחזית הבסיס שלנו.
אנו ממשיכים לייחס חשיבות לכך שלפי ה”dots”, רוב החברים רואים בהורדה את ברירת המחדל שלהם, ובאין ראיות לשיפור במומנטום שוק העבודה ,אין לנו סיבה לחשוב שמשהו בזה השתנה.
הטכנולוגיה בולעת את העולם:
פעם חשבנו שתוכנה תבלע את העולם, כעת נדמה שזו תהיה הבינה המלאכותית. בפועל, טכנולוגיה וחדשנות ממשיכות להתפתח, להסתגל וליצור מחדש. אם עוצרים ומביטים במדד הנאסד״ק, רואים מדד שרשם שני חודשי עלייה רצופים של 5%. מדד שעלה שבעה חודשים ברציפות , הרצף הטוב ביותר מאז 2017. מדד שעקף את ה-NYSE לראשונה מאז 2021 (השנה שבה כולנו חשבנו שטכנולוגיה כבר הגיעה לשיאה).
מעולם לא היה השוק כה צר וממוקד טכנולוגיה כפי שהוא כיום. למעשה, שווי השוק של עשר החברות הגדולות, כאחוז מהתמ״ג, עומד על כ-80%, רמה שיא היסטורית, מניות הקשורות לבינה מלאכותית אחראיות לכ-75% מתשואות מדד S&P 500.
בשבוע שעבר סגר מדד S&P 500 בעליות ביום שבו שוב שבר שיא חדש ,אך הפעם היה הבדל: באותו יום, 398 חברות מתוך 500 במדד סגרו בירידות. במילים אחרות 80% מהמדד ירדו, ובכל זאת המדד כולו עלה. למעשה, מדד S&P Equal Weight (משקל שווה) רשם שפל שיא של ביצועים ביחס למדד ה-S&P הרגיל.
ואולי בעצם השווקים תמיד היו צרים, רק שהצמצום הזה בא לידי ביטוי לאורך עשורים. או במילים אחרות רק כ-3% מהחברות יצרו את כל העושר הנקי בשוק המניות האמריקאי מאז 1926.
שיאים חדשים בכל מקום:
60% משוקי המניות בעולם הגיעו לשיאים היסטוריים חדשים במהלך 21 הימים האחרונים. שיעור זה הוכפל במהלך ששת השבועות האחרונים. ארה״ב, קנדה, יפן, גרמניה, קוריאה, טאיוואן , רק כמה דוגמאות.
שאר העולם:
שיא כל הזמנים במדד ניקיי ,שכבר עלה ב־17% החודש.
שיא כל הזמנים גם במדד קוספי.
מדד שנחאי קומפוזיט חצה שוב את רמת 4000 לראשונה זה עשור.
העניין בשווקים המתעוררים (EM) הולך וגדל ,במיוחד על רקע הפער בין תת־החשיפה של המשקיעים לבין ביצועי השווקים עצמם.
אירופה:
הנתונים לא משקרים. אין מספיק צמיחה, אין מספיק טכנולוגיה, ואין מספיק זרימות הון (כניסות של השקעות).
התפרקות הקורלציות:
במשך עשרות שנים התקיימה קורלציה גבוהה בין שוק המניות למספר משרות הפנויות במשק. אך הקשר הזה החל להתפרק.
באותה מידה שבה שוקי המניות הפכו לפחות אינדיקטור מוביל לפעילות הכלכלית או למדד לחשש, אנו רואים גם את הקשר הזה נעלם.
או במילים אחרות ,מאז 2022 מדד S&P 500 עלה בכ־75%, בעוד שמספר המשרות הפנויות (בסקטור הלא־חקלאי) ירד בכ־33%.
בינתיים:
TA-125 :-0.35%
Nasdaq future : -1.4%
Usdils : 3.2750