זו הבשורה המשמחת לעסקים באילת, ים המלח ובאזורים נוספים

שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳: "החלטה חשובה עבור תיירות באילת ובמועצה אזורית תמר. אילת מאז ומעולם יקרה לליבי ובכל שנותיי בכנסת נלחמתי כדי לוודא שאילת תמשיך להיות עיר תיירות מובילה. מתווה הפיצויים שאישרנו לתחילת 2024 יסייע לבעלי העסקים ותעשיית התיירות גם בתחילת השנה הנוכחית. רשות המסים, משרד האוצר וממשלת ישראל פועלים כדי להעניק מעטפת מירבית לכלל האוכלוסיות והסקטורים. מודה לאנשים המקצוע על גיבוש ההחלטות ולחברי הממשלה על ההתגייסות. יחד, בע״ה ננצח".
רשימת היישובים הנכללים ב"אזור שנפגע בחודש דצמבר" מופיעה באתר רשות המסים.
ממשלת ישראל אישרה היום בישיבתה השבועית החלטה בנוגע ל"מענק סיוע לעסקים ברשויות מקומיות מוטות תיירות". על פי ההחלטה, עסקים ברשויות המקומיות אילת ותמר, וביישובים בכל הארץ שנכללו בהגדרת "אזור שנפגע בחודש דצמבר" ועומדים בתנאים שנקבעו בהחלטה, יהיו זכאים לפיצויים במסלול "הוצאות מזכות" בגין החודשים ינואר-פברואר 2024, בהתאם לנוסחה שלפיה פוצו עסקים בכל רחבי הארץ בחודשים אוקטובר – דצמבר.
