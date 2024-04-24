דוחות טסלה – המניה אמנם עלתה, אבל אין ממש סיבות לשימחה



כשמסתכלים על הגרף של טסלה, אפשר לראות ירידות של כמעט 47% מתחילת השנה. ללא ספק ירידה משמעותית. את זה שטסלה היא המניה הגרועה, שחטפה את הירידות החזקות ביותר מבין מניות ה-Magnificent 7, זה די ברור. אבל טסלה היא המניה הגרועה בכל מדד ה-S&P500 מתחילת השנה.



הווקטורים של טסלה, הפכו באופן פתאומי לשליליים



נתחיל מזה שהווקטור העיקרי של טסלה הוא השינוי בהעדפה של הצרכן האמריקאי כלפי רכבים חשמליים. לא מעט כתבות התפרסמו על כך, נסקור כאן בקצרה כמה מהסיבות העיקריות, חלק מהסיבות כלליות לשוק הרכב, חלקן רלבנטי בעיקר לטסלה.



1. הסתיימו ה-Early Adopters . הלקוחות הראשונים, אלה שמוטרדים יותר מאיכות הסביבה, ומעוניינים תמיד לנהוג ברכב ה'נכון', לרכוש את הטלפון החדש וכיו"ב, הם פחות או יותר הסתיימו. כעת מגיעים מעמד הביניים, שלגביו, שינויי האקלים פחות מפריעים, אותו מעניין איזה רכב הוא נוסע. האמריקאים נוסעים לא מעט ברכב שלהם, מרחקים גדולים, והטווח של טסלה עם כל הכבוד לא מספק. אלה שכבר רוכשים טסלה, עושים זאת כרכב שני בבית. נוסיף לכך חשש מנקודות הטעינה, והעובדה שהטעינה (אפילו עם טעינה מהירה), זה משהו דורש זמן, אנשים נרתעים מרכבים חשמליים בכלל.





2. אכזבה מהטווח . עקרונית הטווחים כל הזמן עולים, אבל הטווח המוצהר והטווח בפועל שונים דרמטית. בארה"ב למשל, שבה שינויי הטמפרטורות גבוהים מאוד, זה משפיע לרעה על הסוללה.





3. עלות הביטוח והנזק לסוללה . כאשר מדברים על רכב חשמלי, כל תאונה קטנה יכולה להשבית את הרכב, שכן אם נגרם נזק לסוללה, שהיא הרכיב המשמעותי והיקר ברכב, לא משתלם לתקן את הרכב, ומשביתים אותו כ'טוטאל לוס'. זה לא רק בארץ, אלא מן הסתם גם בשוק העיקרי של טסלה, בארה"ב.





4. עלויות המימון הגבוהות . טסלה לא פועלת בוואקום. הרוכשים הפוטנציאלים של הרכב משווים את היתרונות והחסרונות, ובעיקר את העלויות של טסלה מול רכב אחר. בעידן של ריבית גבוהה, הלקוחות לא ששים לממן את הרכישה של הרכב היקר יותר, בהלוואה יקרה גם כן, ומעדיפים רכב בעירה פנימית, זו יותר, מוכר ואמין יותר. אם זוכרים את העובדה שטסלה הורידה מחירים לא מעט על פני השנים, הלקוחות מוצאים עצמם עדיין משלמים על הלוואה יקרה, על רכב, שנקנה לא מזמן, ושעכשיו רכב חדש זול יותר ממנו.





5. התחרות מסין . טסלה חווה תחרות קשה מרכבים סיניים. הרכבים הסיניים מציעים טווחים לא מבוטלים בכלל, במחיר זול מאוד. הסינים גם מתכוונים להקים מפעלים לרכבים חשמליים במקסיקו, ובכך להתגבר על המכס שארה"ב מטילה על ייבוא רכבים מסין. טראמפ התייחס לכך בקמפיין שלו, ואמר שלא יתן לזה לקרות. לא ניכנס לשאלה של הזו, אבל בכל מקרה, התחרות מסין היא משמעותית, שכן מי שכבר רוצה לקנות רכב חשמלי, ורגיש למחיר, ילך לרכב סיני.





6. אקלים רגולטורי מעורפל . מחוקקים סיפקו לא מעט תמריצים לרכישת רכבים חשמליים, שמהם גם טסלה נהנתה. אולם ככל שהתמריצים הפכו נפוצים, כך המחוקקים הפכו פחות מתלהבים מלהרחיב אותם, וכעת האקלים הרגולטורי הוא להחזיר חלק מההטבות האלה חזרה. רואים זאת באירופה וגם במדינות מסוימות בארה"ב. באופן כללי עברנו ממצב של 'הפסקת ייצור רכבי מנוע בעירה פנימי ב-2023', ל-'בינתיים זה לא נראה באופק'.



כל הסיבות האלה ועוד סיבות רבות נוספות, הרחיקו את הלקוחות הפונטציאליים מהרכבים החשמליים בכלל, ומטסלה בפרט. לתוך זה טסלה נכנס לחודש אפריל עם רצף של חדשות שליליות. התחרות הקשה, והמחירים השפיעה על טסלה, שבמהלך אפריל הוציאה כמה דיווחים שליליים – ב-2/4 החברה דיווחה על מסירת מכוניות נמוכה מהצפוי, ב-5/4 עלו חששות שהחברה ויתרה על רכב זול (זה הוזם על ידי אילון מאסק בשיחת ועידה עם המשקיעים), ב-15/4 טסלה מודיעה שהיא מפטרת 10% מהעובדים, וב-21/4 החברה מודיעה על הורדת מחירים בסין ובגרמניה.



הסיבות האלה ואחרות הרחיקו גם את FORD ואת GM מתוכניות הרכבים החשמליים שלהם, שבינתיים קוצצו משמעותית, והחברות מתרכזות בינתיים ברכבים היברידיים עם Plug-in. הרץ שהזמינה בזמנו 100 א' רכבי טסלה, החליטה לחתוך הפסדים ולמכור את הרכבים, שכן השוכרים לא מעוניינים לשכור את הרכבים האלה בחופשה. כל אלה החריפו את הסנטימנט השלילי לגבי המניה במהלך חודש אפריל.



הדוחות הכספיים לא נתנו למשקיעים שום סיבה לשמוח



הדוחות שפורסמו אמש, לא ממש הראו דברים טובים. ההכנסות ירדו, רבעון ראשון שמראה ירידה בהכנסות, מאז הרבעון השני של 2020. יש שחיקה ברווחיות, הן ברווח הגולמי והן ברווח התפעולי, אכזבה מהמכירות של הסייבר-טראק.







כל ההיבטים האלה שמים לחץ משמעותי על המניה. שתי הודעות גרמו לאחרונה למניה לעלות. לפני כשבוע טסלה הודיע שהיא מוזילה את הנהג האוטומטי שלה. ועכשיו אחרי הדוחות, מאסק הודיע שהחברה לא זנחה את התוכנית למכונית זולה במחיר מתחת ל-30 א' דולר. זה עקרונית מה שהזניק את המניה. לפני כמה ימים, דובר בעלייה של מעל 3%, והיום המניה אמורה לעלות מעל 10% בפתיחה.



משקיעי טסלה מדברים גם על רובו-טאקסי, שיהיו הווקטור הבא שייקח את המניה קדימה. אבל יש לא מעט סקפטיות בהערכה הזו שכן מדובר במשהו שייקח עוד זמן רב להתממש. המשקיעים מעוניינים לדעת מה יקרה בינתיים.



מאבק השכר של מאסק



על הכל מעיב גם מאבק השכר של מאסק. דירקטוריון טסלה אישר למאסק חבילת שכר של 56 מיליארד דולר. בית המשפט בדאלוור ביטל את האישור הזה, ואמר שהליך אישור השכר היה פגום, ולא חסך ביקורת ממאסק, שלפי השופט כופף את ידי הדירקטוריון מאחורי הגב כדי לאשר לו את חבילת השכר הגדולה. לפי השופט, הדירקטוריון לא שאל את השאלה האם בכלל נדרש לאשר את השכר הזה כדי להעסיק את מאסק, או שמא ניתן להסתפק בשכר נמוך יותר. נזכיר רק שחבילת השכר היא בעיקר במניות החברה.



אחרי פסיקת בית המשפט, מאסק מתכנן להעלות את תוכנית השכר שלו לאסיפה הכללית ביוני השנה. למותר לציין שזה לא משפיע לחיוב על ההסתכלות כלפי מאסק וכלפי טסלה. משקיעים לא מעטים חוששים שפעולותיו האחרות של מאסק, בעיקר פלטפורמת X, מסיטים משמעותית את תשומת הלב של מאסק מטסלה, ולראיה התוצאות.



לסיכום – נדרש שינוי משמעותי, בתוצאות



הבטחה לנהיגה אוטונומית זולה יותר, או הבטחה לרכב זול, כל אלה הם, ובכן, הבטחות, וקשה לראות שהם ישנו את הסנטימנט לגבי טסלה בטווח הקצר. גם אחרי מאבק השכר של מאסק, משהו צריך להשתנות בווקטורים כלפי רכבים חשמליים, אז נוכל לראות קצת כיוון חיובי בטסלה. גם אם המשקיעים עכשיו נראים מתלהבים מהבשורה של רכבים זולים בטסלה, יתכן שמדובר בתיקון למהלך הכללי היורד, ומימוש רווחים של השורטיסטים על טסלה.



יש מצב שבחודשים הבאים טסלה תצטרך לבצע חישוב מסלול מחדש.



