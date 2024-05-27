מיטב הכפילה את הרווח הנקי לכ-63

היקף הנכסים המנוהל של החברה עלה בכ- 18.4 מיליארדי ש"ח בהשוואה לתום שנת 2023, ונכון ליום ה- 31 במרס, 2024 מסתכם לכ- 287.2 מיליארדי ש"ח; נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים היקף הנכסים הינו למעלה מ-290 מיליארד ש"ח.
הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה הסתכם ברבעון בכ-50 מיליוני ש"ח.
החברה תחלק 15 מיליוני ש"ח דיבידנד לבעלי מניותיה.
אילן רביב, מנכ"ל מיטב בית השקעות: "אנו עוקבים באופן שוטף ובדאגה אחר השפעותיה של המלחמה על הכלכלה ושוק ההון בארץ. למרות קולות שקוראים להוצאת כספים מהשוק הישראלי אנו מזהים ערך בחברות מקומיות רבות ושומרים על אלוקציה מתאימה.
שנת 2024 נפתחה עם המשך תנופת הצמיחה של השנה הקודמת במיטב כאשר תהליכים שבוצעו בשנים קודמות החלו להניב תוצאות והדבר מקבל ביטוי בתוצאות הכספיות של החברה. אנחנו מציגים רבעון שיא בהכנסות וברווח עם עלייה בנכסים המנוהלים לכ-290 מיליארד ₪ במועד פרסום הדוח. הגידול בנכסים נובע הן מגיוסים מוגברים והן מתשואה על הנכסים הקיימים בכל מכשירי ההשקעה. חברת הגמל והפנסיה במיוחד מפגינה צמיחה בהיקף הנכסים שהגיעו ל-132 מיליארד ₪, בהיקף הפקדות הפנסיה שחצו את ה-550 מיליון ₪ מדי חודש ובעלייה בדמי הניהול הממוצעים. התפתחויות חיוביות אלה הובילו לעלייה של כ-28% בהכנסות של חברת הגמל והפנסיה ועלייה של כ- 264% ברווח התפעולי ברבעון הנוכחי לעומת הרבעון המקביל אשתקד. אנו צופים המשך מגמה זו גם ברבעונים הבאים.
הגיוון הרחב בתחומי הפעילות שלנו סייע להמשך הצמיחה ובנוסף לפעילות ניהול הנכסים, פעילות הטרייד ופעילויות האשראי תרמו את חלקן להגדלת הכנסות ורווחי החברה. חברת מיטב טרייד, אשר הונפקה בתחילת השנה, רשמה קצב גיוס לקוחות מוגבר ברבעון ועברה את ה-70,000 לקוחות המשתמשים בשירותיה".
תוצאות בית ההשקעות מיטב לרבעון הראשון לשנת 2024 בנטרול תביעות משפטיות:
ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמו בכ-360 מיליון שקל, עליה של כ-13%, בהשוואה להכנסות של 319 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה בתקופת הדוח נובעת מהגידול בהכנסות מניהול קופות גמל ופנסיה של הקבוצה.
ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הראשון של שנת 2024 הסתכמה בסך של 116 מיליון שקל, עליה של 23% בהשוואה לכ-94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי לרבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-93 מיליון שקל, בהשוואה לכ-75 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ-24%.
הרווח הנקי לרבעון הראשון לשנת 2024 הסתכם בכ-63 מיליון שקל, בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
היקף נכסי קופות הגמל והפנסיה שבניהול החברה ליום 31.3.2024 עלה בכ-34.5% לכ-132.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-98.3 מיליארד שקל בתום הרבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2024 במגזר חיסכון ארוך הטווח הסתכמו לסך של כ-142 מיליון שקל לעומת סך של כ-111 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מגידול בהיקף הנכסים הממוצע, מעלייה בשיעור דמי הניהול הממוצעים ומגידול בהפקדות לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה.
הכנסות מגזר חיסכון שוטף הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2024 בכ-89 מיליון שקל, לעומת סך של כ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מעלייה בהיקף הנכסים המנוהל, ועלייה בשיעור דמי הניהול, בעיקר בקרנות הכספיות.
ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2024 במגזר חבר הבורסה הסתכמו לסך של כ-43 מיליון שקל, לעומת סך של כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת, בעיקר, מגידול בהכנסות מפעילות לקוחות בעקבות עלייה בכמות הלקוחות.
ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2024 במגזר האשראי החוץ בנקאי הסתכמו לסך של כ-63 מיליון שקל, לעומת סך של כ-61 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת, בעיקר, מעלייה בהכנסות מיטב מימון אשר פועלת בתחום האשראי מגובה בטחונות ללקוחות פרטיים בארץ.
היקף הנכסים המנוהלים בתום הרבעון הראשון של שנת 2024 עמד על כ-287.2 מיליארד שקל, בהשוואה להיקף נכסים בסוף שנת 2023, בסך של כ-268.8 מיליארד שקל.
לגרף מיטב דש לחצו כאן
65 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 37.08 מיליון במיטב דש
קרנות נאמנות שמחזיקות את מיטב דש. לרשימה המלאה
|
שם קרן
|
אחוז מהקרן
|
בשקלים
|
6.86%
|
235162.59
|
אי.בי.אי מחקה אינדקס אשראי חוץ בנקאי ושירותים פיננסיים אחרים בישראל
|
4.48%
|
424649.78
|
4.24%
|
328600
|
3.82%
|
1113329.66
|
3.75%
|
942884.84
|
3.54%
|
158138.75
|
3.06%
|
3479151.08
|
2.66%
|
1367846.79
|
2.61%
|
1060129.32
|
2.49%
|
6712312.2