קמפיין חדש לפרויקט היוקרתי THE CAPITAL בירושלים

קבוצת בליליוס, אשטרום נכסים, אקה נדל"ן וחברת דוד דרורי בע"מ משיקים קמפיין חדש - פרויקט הדגל המשותףJERUSALEM THE CAPITAL, פרויקט עירוב שימושים מהבולטים והמרשימים שנבנו בירושלים. הקמפיין שבמרכזו עומד המסר - THERE CAN BE ONLY ONE, הכולל פרסום בטלוויזיה, שילוט חוצות ודיגיטל, וממחיש את חזון היזמים: יצירת פרויקט אייקוני שנוצר בהשראת האייקונים המובילים בעולם ומשלב מגורי יוקרה, משרדים A CLASS, ומסחר בלב הבירה ובסטנדרט בינלאומי. את הקמפיין מוביל משרד המיתוג פיירוורקס מבית פובליסיס.

פרויקט JERUSALEM THE CAPITAL ממוקם בלב רובע הכניסה לעיר ירושלים, בין הרחובות יפו ושזר ובמרחק 5 דקות הליכה משוק מחנה יהודה, ומוקדי תרבות, מסחר ופנאי ועם חיבור ישיר להיכלי המשפט. המיקום האסטרטגי מציע נגישות תחבורתית מקסימלית, הודות לקרבה למרכז התחבורתי הגדול בישראל - תחנת רכבת ישראל, תחנת הרכבת הקלה הממוקמות בצמידות לפרויקט.

הקרקע שעליה נבנה הפרויקט נרכשה בשנות ה־70 על ידי עזרא בליליוס ז"ל ודוד דרורי ז"ל, שני יזמים שראו בירושלים יעד בעל ערך לאומי ואסטרטגי. היום, עשרות שנים לאחר מכן, החזון מתגשם: מגדל מגורים בן 35 קומות וכ-220 דירות יוקרה, לצד מגדל משרדים בן 30 קומות, שטחי מסחר בהיקף של כ-3,000 מ"ר ושני מבני פביליונים לשימוש הציבור שילוב בין עבודה, בילוי ופנאי. על תכנון הפרויקט הופקד משרד האדריכלים המוביל יסקי מור סיוון אדריכלים ואת חללי הפנים והשטחים הציבוריים עיצבה האדריכלית והמעצבת דנה אוברזון.

מגדל המגורים יעניק לדייריו חוויית מגורים יוקרתית אקסקלוסיבית בסטנדרט הגבוה ביותר עם מגוון פסיזליטיז יוקרתיים כגון: בריכת שחייה מחוממת, ג'קוזי, סאונה וחדר טיפולים, GYM מאובזר, לאונג' דיירים עם טרקלין עסקי, לובי כניסה מפואר ו ROOF TOP ירוק מרהיב הצופה לנופי העיר המרהיבים. בפרויקט תמהיל דירות מגוון של 2-6 חדרים ופנטהאוזים מפוארים. דירות 2 חדרים ימכרו החל מ- 3.2 מיליון ₪. מגדל המשרדים מציע משרדים למכירה בטווח של כ- 200-2000 מטר. מאובזר בקירות מסך לניצול מירבי של אור טבעי, מרפסות שמש רחבות וגג ירוק. אחד מיתרונות המיקום המרכזיים הוא חיבור גשר הולכי רגל ישיר מהפרויקט להיכלי המשפט והפרקליטות.

אלי בליליוס, מנכ"ל משותף קבוצת בליליוס: "עבור משפחת בליליוס ומשפחת דרורי, זהו פרויקט שמבטא חזון ארוך טווח וראייה בין-דורית לעתידה של ירושלים. משפחותינו רכשו את הקרקע בשנות ה־70 מתוך אמונה עמוקה בעיר ובפוטנציאל שלה, ואנו ממשיכים מורשת זו.

פרויקט THE CAPITAL ירושלים מהווה דוגמא לכך, מיקומו הייחודי של הפרויקט וחיבורו למרקם העירוני ההיסטורי של עיר הבירה – מבדלים אותו מכל מקום אחר בעולם".

ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים: "ירושלים היא עיר ייחודית עם חשיבות היסטורית ורגשית עמוקה עבור רבים. אנו מאמינים כי העתיד של הערים המודרניות טמון ביצירת סביבה שמאפשרת שילוב מושלם של מגורים, עבודה ופנאי במרחב אחד קרוב, נגיש ומותאם לאורח החיים שלנו. אנחנו באשטרום נכסים מתרגשים לקחת חלק ביחד עם השותפים שלנו בעיצוב פני העיר עם פרויקט THE CAPITAL המציע חוויית מגורים, עבודה ופנאי ברמה הגבוהה ביותר."





