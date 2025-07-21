דו"ח מצב הצעירים 2025 של עמותת אלומה מגלה תמונה מדאיגה: 37% מהצעירים בישראל מעריכים שיעברו לחו"ל בשנים הקרובות – בין אם למגורים זמניים (26%) ובין אם למעבר קבוע (12%), כאשר בקרב צעירים ערבים שיעור השוקלים מעבר קבוע גבוה במיוחד (17%). רק 14% מכלל הצעירים בטוחים בעתידם התעסוקתי, בעוד 42% נוספים אמנם מביעים אופטימיות זהירה אך מלווים בחששות, ו-14% מדווחים על תחושות לחץ ודאגה, עם פערים מובהקים לעומת צעירים מהמגזר הערבי - 28% מודאגים ולחוצים.

מהנתונים עולה כי מחצית מהצעירים שחיים במעגל העבודה בישראל חוו שינוי תעסוקתי בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", ו-43% מהסטודנטים חוו שינויים בלימודיהם. מדובר בנתונים המצביעים על טלטלה משמעותית ביציבות האישית והתעסוקתית של צעירים בישראל בתקופה האחרונה.

הנתונים מראים כי תעסוקה היא סוגיה מרכזית שמעסיקה צעירים בישראל, כאשר 52% מכלל המשיבים ציינו אותה כאחד משלושת הנושאים המעסיקים אותם ביותר. זוגיות ועצמאות כלכלית עלו גם הם כנושאים משמעותיים.

בסוגיית ההיערכות לעתיד, 40% מהצעירים מרגישים מוכנים לקראתו, אך 17% אינם מרגישים מוכנים כלל. בהקשר לרכישת מיומנויות "רכות" – כישורים כמו יצירתיות, גמישות ותקשורת בין-אישית, החיוניים לשוק העבודה העתידי – רק 40% מעריכים שיוכלו לרכוש אותם בקלות, בעוד 43% סבורים שיצליחו אך יתקשו בכך, ו-17% משוכנעים שיתקשו מאוד או שלא יצליחו כלל. הנתונים חמורים אף יותר כשמדובר במיומנויות טכנולוגיות מתקדמות: רק שליש מהצעירים בטוחים שיוכלו לרכוש מיומנויות כאלו, ו-23% סבורים שלא יצליחו בכך כלל.

השפעות מלחמת "חרבות ברזל" הותירו חותם עמוק על שוק העבודה והלימודים. כמחצית מהצעירים במעגל העבודה חוו שינויים תעסוקתיים משמעותיים, החל מפיטורים וחל"ת ועד להחלפת מקום עבודה או תחום עיסוק. במקביל, 43% מהסטודנטים דיווחו על שינויים בלימודיהם, כאשר שליש מהם נאלצו לשנות מוסד לימודים או תחום לימוד.

המחיר הכבד ביותר נגבה ממשרתי המילואים: 27% מהצעירים או בני זוגם שירתו במילואים לפחות 60 יום מאז אוקטובר 2023. מתוכם, 64% חוו פגיעה משמעותית בחייהם, כאשר הפגיעות המרכזיות היו במצב הרגשי והנפשי (32%), בתעסוקה ובקריירה (31%) ובמצב הכלכלי (29%). נתונים אלה מעידים על מחיר כלכלי וחברתי כבד שמשלם דור שלם של צעירים.

ד"ר תמי חלמיש אייזנמן, מנכ"לית עמותת אלומה, הזהירה כי הנתונים הללו צריכים להדליק נורה אדומה בקרב מקבלי ההחלטות בישראל. לדבריה, "השיקום של ישראל תלוי באופן בו צעירים וצעירות ירגישו שעתידם במדינה בטוח ושעתיד טוב מחכה להם. אנחנו רואים פער חמור בין ההשכלה הפורמלית לבין המיומנויות הנדרשות בשוק העבודה. אם לא נפעל באופן מיידי כדי לשלב הכשרות מעשיות לצד השכלה גבוהה ולטפח כישורים חיוניים כמו יצירתיות ויכולת למידה עצמאית, נמצא את עצמנו בעוד מספר שנים עם מחסור חמור בכוח אדם איכותי, ובבריחת מוחות של צעירים מוכשרים. המחקר מציג תמונה מטרידה באשר לאמון הצעירים במדינה, ומהווה קריאת השכמה לכולנו להמשיך לעבוד ולדאוג לצעירים ולדור העתיד".

עמותת אלומה פועלת מדי שנה בקרב 60,000 צעירים וצעירות ברחבי הארץ, ומספקת להם כלים, מידע וליווי בצמתי החיים המשמעותיים. הארגון פועל ליצירת מודלים חדשניים של השתלבות בתעסוקה, תוך דגש מיוחד על צמצום הפערים בין המגזרים ויצירת הזדמנויות שוות לכלל הצעירים בישראל.