אני אמשיך עם הסקירה האחרונה של BofA (מה שהתחלתי אתמול):

תכירו מושג חדש VIBBE (כמו שנכתב לראשונה בעולם על TACO trade, גם המושג הזה יתפרסם לראשונה אצלנו)

V: valuation

מאז 1900 התרחשו 9 בועות במניות, PE ממוצע היה 58 כאשר הגיע לשיא, כרגע 7 המופלאות נסחרות ב-44, לכן מבחינה היסטורית יש עוד מקום לרוץ.

I: Inflation

Wall Street Bubble = Main Street Inflation

האינפלציה ביפן בשנות ה-80 המאוחרות הגיעה ל-4%, בארה״ב בסוף שנות ה-90 הגיעה מעל 4%, סין באמצע שנות 2000 מעל 9%.

B: Bonds

בועה במניות = תשואות גבוהות יותר באג״ח

התשואות ביפן עלו מ-3% ל-8% בסוף שנות ה-80, בארה"ב מ-4% ל-6% בסוף שנות ה-90. עד כה בשנה האחרונה, תשואות האג"ח ל-30 שנה עלו ב-60 נקודות בסיס, ועלו ב-150 נקודות בסיס בשנתיים האחרונות. הארטנט מזהיר כי "בסופו של דבר, בועה אמיתית תמיד הסתיימה בקפיצה בתשואות האג"ח ובתשואות הריאליות, ואם זו תהיה בועה אמיתית, במהלך 12 החודשים הקרובים תשואות האג"ח יעלו עד ״שלקוחות״ הבינה המלאכותית והטכנולוגיה הגדולה ״יצרחו״.

B: Breadth

ריכוזיות חסרת תקדים.

בבועת דוט.קום 10 מניות הגדולות היו ״רק״ 27%, עכשיו זה 38%.

E: Exponential price gains

במהלך תשע בועות מניות קודמות, העלייה הממוצעת מהשפל לשיא עמדה על 244%, כאשר השוק נסגר בשיא כשהוא גבוה ב-29% מעל ממוצע 200 הימים. כיום, מניות ה-“Magnificent 7” רשמו עלייה של 187% בשנתיים האחרונות, ונסחרות כיום ברמה הגבוהה ב-11% מעל ממוצע 200 הימים כך שגם במקרה זה ייתכן שנותר עוד מקום לרוץ.

Goldman Hedge Funds Desk:

אנחנו ממשיכים לראות במודלים שלנו קנייה של מעל 100 יארד דולר במניות הגלובליות חודש קדימה מצד של קרנות סיסטמטיות, גם חלון הבייבקים נפתח השבוע מחדש בחלק מהמניות , לא היינו נלחמים מול כוחות הטכניים של השוק.

DB:

אלגו, קרנות סיסטמטיות קפצו מאלוקציה מאוד נמוכה באפריל לאלוקציה של 90% מבחינה היסטורית , זו פוזיציה שיכולה עוד לגדול אבל ללא ספק מפה אנחנו אמורים להיות הרבה יותר זהירים לגבי כיוון האלוקציה של השחקנים האלה.

בפינה הקבועה שלנו של עולמות AI:

JPM:

המעורבות של צרכנים ב-OpenAI צומחת בקצב מואץ, לפני שנה 250 מיל לקוחות בשבוע, עכשיו זה מעל 500 מיל משתמשים. גם הכנסה שנתית חוזרת מלקוח קפצה פי 3 תוך שנה.